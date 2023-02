El PSdeG pide reforzar la atención primaria para no colapsar urgencias

Los diputados socialistas Noa Díaz y Julio Torrado

La diputada socialista Noa Díaz y el portavoz de Sanidad del grupo, Julio Torrado, se desplazaron esta mañana al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) para reclamar a la Xunta que «reforce realmente o servizo de atención primaria» y evitar así el colapso de las urgencias hospitalarias. Apuntaron a este centro como ejemplo donde los pacientes tienen que esperar «horas e horas» para ser atendidos.

Díaz subrayó que, en vez de un plan de contingencia, se elabore uno «funcional do servizo de urxencias do CHUS» para que «queden claros os circuítos de desvío de profesionais aos distintas unidades de hospitalización». Señaló así los problemas en el sistema de triaje y de desvío a planta, recordando el caso de una persona que permaneció 48 horas en urgencias cuando ya tenía desvío a planta asignado. En el caso del CHUS, consideró imprescindible que «dunha vez por todas se abran todas as camas que existen nesta área sanitaria», como los socialistas pidieron en numerosas ocasiones en el Parlamento, apuntó.

Por su parte, Torrado aplaudió la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el cara a cara con Alberto Núñez Feijoo en el Senado en la que aseguró que desde los Ejecutivos autonómicos del PP se han «erosionado» los servicios públicos, lo que ha derivado en un crecimiento de la sanidad privada. El socialista definió al expresidente gallego y la Sanidad como un «dúo preocupante», ya que durante su mandato en la Xunta «renunciou a formar 180 profesionais mir de familia». Torrado lamentó que el actual Gobierno gallego siga esta senda, a la que añade estar «máis preocupado en construír un relato que en solucionar un problema».