¿Cuántos pacientes al día debe atender un médico de familia?

Los médicos madrileños de atención primaria siguen en huelga desde el pasado 21 de noviembre. Este miércoles se han sumado los navarros, mientras que Cataluña ha desconvocado el paro de facultativos. Pero las tensiones sanitarias de las distintas comunidades empiezan a activar soluciones. Los ansiados diez minutos por paciente que desde hace años reclaman los médicos de los centros de salud comienzan a plasmarse en el papel, con un máximo de 35 pacientes por jornada.

MADRID

34 al día en un plan piloto. El comité de huelga y la Consejería de Sanidad de Madrid no han llegado a un acuerdo para frenar la huelga pero en 22 centros de salud se pondrá en marcha un plan para que los médicos de familia tengan diez minutos para cada paciente hasta un máximo de 35, y quince minutos y un máximo de 24 usuarios en el caso de los pediatras. Para abordar el exceso de demanda se proponen prolongaciones voluntarias de un máximo de cuatro horas al día, a 50 euros brutos cada hora. Lo que no ha convencido al sindicato convocante del paro, Amyts, es que hay más de 420 centros de salud y de momento la consejería no ha confirmado cuándo se extenderá a todos.

Castilla y León

El mismo modelo. En Castilla y León no ha habido huelga y sí acuerdo con una propuesta similar. El lunes se firmó con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) un plan para ver un máximo de 35 pacientes al día, 25 de forma presencial. El objetivo de este pacto es que los enfermos se atiendan siempre en 48 horas como máximo, para lo que se articula de nuevo la apertura de consultorios por las tardes de forma voluntaria y retribuida. Al no haber médicos en paro, la solución para la sobre demanda es que los mismos médicos atiendan a los pacientes a base de horas extra.

Valencia

Negociando para evitar la huelga. En Valencia la CESM había convocado huelga el pasado mes de enero pero el sindicato médico decidió aplazarla para no empeorar el caos sanitario y para seguir con las negociaciones con el departamento sanitario. Hace unos días se planteó el mismo esquema que en otras autonomías, fijar un tope de 35 pacientes por agenda diaria de médico de familia. El debate está, apuntan los sindicatos, en quién atenderá a los usuarios a partir del número 36.

Asturias

Acuerdo esta semana. Esta semana se firmó un acuerdo para reorganizar la atención primaria en Asturias pero que no aborda el el número máximo de pacientes. El principal cambio es que desaparecen los eventuales, y todos pasarán a ser interinos.

Galicia

¿Agendas de calidad? El número máximo de pacientes por jornada laboral no es novedad en Galicia. Ya lo pidieron hace años los colegios médicos con el fin de conseguir los ansiados diez minutos por consulta. De hecho las agendas de calidad que implantó la Consellería recogen una media de pacientes diarios de entre 32 y 40. ¿Qué ocurre? Que sigue sin resolverse el problema de las citas forzadas o sobre demanda, es decir, los pacientes que acuden sin cita y que de una forma u otra tienen que ser atendidos.

La semana que viene la Consellería abordará con los sindicatos de la mesa sectorial varios de los temas que están encima de la mesa estos días. Uno de ellos es la instrucción con la que el Sergas quiere aplicar en Galicia la jubilación activa para que médicos de familia y pediatras puedan seguir trabajando, si así lo desean, hasta los 72 años. También se abordará la normativa de incompatibilidades, que la Xunta quiere flexibilizar para permitir a los médicos compaginar el trabajo en la sanidad pública y privada.

Los responsables de la Consellería de Sanidade han incluido en el orden del día las mejoras retributivas de la atención primaria y las medidas extraordinarias para cubrir las necesidades del personal médico de familia en el área de Pontevedra y O Salnés. Finalmente darán a conocer un manual de gestión de ausencias en los centros de atención primaria, una reivindicación de los sindicatos para saber cómo asumir los pacientes de los compañeros cuando se produce una baja o una ausencia.