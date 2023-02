El BNG inicia los trámites para abrir una comisión de investigación sobre los eólicos

Frente a la sede del Gobierno gallego en San Caetano, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclamó la creación de una comisión de investigación en el Parlamento «ante a opacidade do Goberno do PP na xestión do sector eólico». Acompañada por el portavoz de Infraestruturas de los nacionalistas, Luís Bará, y varios diputados de la Cámara autonómica, la líder del Bloque denunció que los populares gobiernan «para o lobby eléctrico auspiciando o espolio eólico e vendendo Galiza a prezo de saldo».

«Hai centos de millóns de euros que as eléctricas debían de abonar como compensación dos que nada se sabe, compensacións ás que estaban obrigadas senón executaban os proxectos industriais vinculados á adxudicación de parques eólicos», añadió Pontón, que puso como ejemplo el caso de Greenalia, compañía a la que, según advirtió, la Xunta «perdooulle 11,7 millóns de euros».

La comisión de investigación puede activarse de forma automática cuando es apoyada por un tercio de los parlamentarios, es decir, con el voto a favor de 25 diputados de la Cámara gallega de un mismo grupo —que el BNG no alcanza con sus 19 representantes—. El libro de normas del Parlamento reconoce la creación de solo una por legislatura mediante este mecanismo, que también se abrirá si al menos dos grupos la apoyan. Para ello es preciso contar con dos quintos de los diputados, es decir, 30. La suma entre socialistas y nacionalistas sí llega para ello. Es la llamada «bala de plata», que no se ha empleado aún esta legislatura a poco más de un año de que finalice.

La intención del BNG es registrar esta proposición no de ley lo antes posible en el Pazo do Hórreo para que entre en el orden del día del siguiente pleno, ya que el de la próxima semana está cerrado. Los nacionalistas confían en que la iniciativa prospere, no solo contando con el apoyo del Grupo Socialista, sino también del Popular a modo de «rendición de contas».

El PSdeG llegó a coquetear con la idea de utilizar esa bala el pasado mes de septiembre para averiguar qué sucedió con el presunto desvío de 158 millones de euros del fondo covid entregado por el Estado a la Xunta que fueron dirigidos, según denunciaron entonces, a «fins descoñecidos». El debate terminó diluyéndose tras las explicaciones de los populares, que tampoco terminaron de convencer a los diputados socialistas. La bala quedó así en la recámara. El BNG pretende utilizarla ahora para marcar la agenda parlamentaria en el año de legislatura que resta.

En la anterior se activaron dos comisiones: una sobre la gestión de la sanidad pública, tras una iniciativa conjunta de PSdeG, BNG y En Marea, que tuvo como espoleta esa bala de plata; y otra para dirimir responsabilidades en el accidente de O Marisquiño, presentada por estos dos últimos grupos. En el caso de la primera, los tres partidos de la oposición la abandonaron de manera permanente poco después de su apertura al quejarse de que los populares, valiéndose de su mayoría absoluta, manejaban el órgano a su antojo, La del accidente en el puerto de Vigo se cerró también sin conclusiones.