Aarón González, con su compañera Rebeca Linares, en los juzgados de Corcubión. .

Aarón González Pérez ejerce en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Corcubión. Estos días secunda la huelga de sus compañeros «polos incumprimentos do Ministerio de Xustiza dos acordos que alcanzaran con el as nosas asociacións o ano pasado», explica.

Este letrado de la Administración de Justicia recuerda que desde el 2010, debido a varias reformas legislativas, han ido asumiendo más funciones que no se han visto reflejadas en un incremento del salario: «Levamos todo o peso do proceso. Sen nós, os procedementos xudiciais non avanzan», reivindica.

Este profesional admite que el paro «estálles ocasionando un dano aos cidadáns, que ven atentado o seu dereito á tutela xudicial efectiva, pero nós tamén temos que loitar polo noso, e o ministerio, realmente, non está mostrando unha posición colaboradora coa nosa postura». Asegura que el respaldo al paro está a ser «moi alto, preto do 70 % dos 4.300 membros que somos en toda España».