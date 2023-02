La huelga de los letrados de Justicia agrava la situación de los juzgados gallegos

Letrados de la Administración de Justicia colgaron ayer sus togas en los juzgados de A Coruña en señal de protesta.

«Con motivo de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, las vistas señaladas para el día de hoy se suspenden». Este aviso, colgado en el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Vigo, se viene repitiendo desde hace una semana en la mayoría de los órganos judiciales de Galicia y de toda España. La huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) está paralizando la actividad y amenaza con agravar la situación de juzgados y tribunales. En Galicia, el panorama es preocupante porque este paro viene a aumentar los retrasos que arrastra la comunidad desde la huelga de funcionarios del 2018 y por las suspensiones obligadas por la crisis del covid.

Esta huelga está teniendo una especial incidencia porque los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) son el vértice que hace funcionar las oficinas judiciales, es decir, los juzgados y tribunales. Son los directores funcionales de esos órganos. Por tanto, si ellos paran, la actividad judicial también se para. El efecto más visible es el de la suspensión de los juicios, pero hay mucho más. Este paro trasciende a toda la actividad del juzgado. Por ejemplo, no se notifican las sentencias, no se tramitan las órdenes de lanzamiento ni los embargos, no se entregan indemnizaciones, no se da fe pública de los actos procesales...

«El seguimiento de la huelga está siendo cada vez mayor», explica Juan Yáñez, letrado de Justicia en Vigo y portavoz estatal del comité de huelga. Lamenta que el Ministerio de Justicia siga sin cumplir el acuerdo firmado en abril y «sin hacer ningún movimiento, actuando con agresividad y atacando a los trabajadores». Yáñez es consciente de los efectos adversos que tendrá esta huelga. Prevé que se acumulen grandes retrasos y un coste muy elevado para recuperar el trabajo perdido durante el paro, que asumirán las comunidades autónomas, como es el caso de la Xunta, «sin tener nada que ver con la huelga».

«Esperé ocho meses por una audiencia y se aplazó. Y no tenemos nueva fecha» E. V. Pita

Son miles las actuaciones judiciales suspendidas en Galicia desde que empezó la huelga el pasado día 24. En Vigo se aplazar una media de 60 juicios al día, por lo que ya se han cancelado más de 300. Esta semana, la huelga obligó a suspender un interrogatorio a una testigo del crimen del garaje de Rosalía de Castro, un caso del 2004 que se ha reabierto.

Oscar Vázquez

En Pontevedra, estos letrados judiciales estiman en un 65 % el seguimiento de la huelga y calculan que entre juicios, vistas de distinta índole y resto de actos procesales se están suspendiendo en la provincia unas 320 actuaciones diarias. Valoran positivamente el apoyo de los compañeros al paro, pero reconocen que supone «un grave perjuicio para los ciudadanos y para la Justicia».

«No se mueve un papel»

Tras una semana de huelga, el seguimiento en la provincia de Ourense es alto. Son centenares los juicios suspendidos en distintas salas, pero además no se están celebrando comparecencias. «No se mueve un papel, a excepción de lo urgente», confirma José Luis Roig, secretario del Juzgado de lo Social número 3 de Ourense y portavoz de los letrados de Justicia. «La valoración de la huelga es positiva, estamos viendo mucha implicación por parte de los compañeros a pesar de que los servicios mínimos son altos», asegura, recordando que ayer eran 13 los compañeros designados para esos servicios, del total de 29 que desempeñan su trabajo en los juzgados de la provincia.

«Levamos todo o peso do proceso. Sen nós, os procedementos xudiciais non avanzan» M. Rodriguez

En Lugo también se suman cada día más letrados a la huelga. «Que esteamos en folga afecta tamén á entrada de demandas, ás notificacións xudiciais ou aos pagos de consignacións, pero queremos apostar por paralizar os máximos xuízos posibles, esa é a intención», dice la letrada Ángeles López. En los juzgados de Santiago la incidencia era ayer baja, mientras que en Ferrol casi todas las salas estaban afectadas por el paro. Solo se celebran los juicios que implican traslados de presos o los relacionados con la violencia de género. Sucede también en salas pequeñas. Barbanza la situación es de paralización total, como explica el abogado de Noia Manuel Blanco: «Primero fue la huelga de funcionarios, luego la pandemia y ahora esto». En los juzgados de A Estrada, los dos letrados que hay no han hecho paro. En Lalín, la letrada está en huelga pero tiene que ir al juzgado a cumplir cuestiones de servicios mínimos. En Carballo han parado dos de los tres letrados y en Corcubión permanecen en huelga indefinida los dos LAJ allí destinados.

Con información de López Penide, E. V. Pita, André S. Zapata, Marta Vázquez, Fran Berea, Melissa Rodríguez, Álvaro Sevilla, Bea Abelairas, Rocío Ramos y A. Mahía.

El paro indefinido impidió ayer el desalojo de unos okupas en A Coruña

La huelga de los letrados de la Administración de Justicia está obligando a suspender numerosos juicios y diligencias no urgentes en el partido judicial de A Coruña. Este mismo martes estaba fijado el desalojo de un piso okupa en el número 41 de la avenida de Oza. Tras un largo proceso, el dueño del inmueble esperaba recuperarlo, pero la huelga obligó a paralizar el alzamiento y aplazarlo.

Este edificio de cinco plantas fue protagonista de numerosos altercados. Sobre todo el último mes. Desde un incendio que destruyó por completo el segundo piso, a un encontronazo entre los okupas y el propietario de una de las viviendas. Ayer incluso tuvo que acudir al mediodía la policía. Alguien había escuchado ruidos en el piso incendiado y el 091 fue a comprobarlo. Los agentes se encontraron con que los usurpadores habían cambiado la cerradura del portal. Tras entrevistarse con ellos, los policías abandonaron el lugar sin poder desalojarlos, pues no había orden judicial.

Mientras, los letrados en huelga, después de entrevistarse el lunes con el presidente del TSXG, José María Gómez y Díaz-Castroverde, y con el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, una representación se reunió ayer con el juez decano de A Coruña, con el decano del Colegio de Abogados y con la presidenta del Colegio de Graduados Sociales. Está previsto que hoy mantengan un encuentro con el presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Picatoste, para tratar los motivos y las consecuencias de la huelga indefinida iniciada el pasado 24 de enero como respuesta al incumplimiento por parte del Ministerio de Justicia de los acuerdos firmados con las asociaciones profesionales en el mes de abril, entre los que se encuentran el de la adecuación salarial, conforme a las competencias y responsabilidades atribuidas a este cuerpo desde 2009 y el del reconocimiento a una negociación colectiva propia».

La huelga de letrados de la Administración de Justicia, que está teniendo un seguimiento mayoritario, «pese a las intentos del Ministerio para su desactivación», ha provocado la suspensión de «cientos de juicios así como la paralización de asuntos», dicen.