La foto de la discordia en el Parlamento de Galicia: «O PP pensa que esta é a súa leira»

Sandra Alonso

La reunión de los portavoces de los tres grupos del Parlamento de Galicia se prolongó más de lo habitual esta mañana. La junta, que suele resolverse en pocos minutos, sirve a los grupos para establecer el orden del día del pleno de la semana siguiente. Pero en esta ocasión se prolongó durante casi un hora. El motivo: la fotografía que se sacó este fin de semana el BNG en las escaleras principales del pazo do Hórreo. En la imagen, la portavoz nacional sostiene un cartel a favor de la sanidad pública, en el marco de la manifestación que se celebrará en Santiago el próximo 12 de febrero, rodeada de alcaldes del Bloque, candidatos para las municipales y también diputadas autonómicas, como Montse Prado o Iria Carreira. «Non queremos un sistema sanitario no que en vez de pedirche a tarxeta sanitaria che piden a de crédito», reclamó desde allí Ana Pontón.

El encuentro se interpretó desde el Partido Popular como un «acto de partido», en palabras de su portavoz parlamentario, Pedro Puy, quien se mostró sorprendido por el uso de la escalinata que da acceso a la puerta frontal de la Cámara. Ese portón tan solo se abre en ocasiones solemnes, que también sirven como argumento para reunir a los diputados de los tres grupos para manifestaciones unánimes, como la condena de asesinatos de violencia de género o el luto por la muerte de alguna personalidad. En este caso, el propio presidente del Parlamento, Miguel Santalices, se sintió molesto por la utilización que hizo el BNG de las escaleras, según confirman fuentes próximas en la institución.

El BNG presenta un manifiesto con diez medidas para «salvar» la sanidad pública X. Gago

El PP decidió abrir el debate sobre cómo deben los parlamentarios utilizar las salas y zonas comunes del Hórreo, recordando que la Mesa de la Cámara aprobó en el 2019 un acuerdo que restringe el uso de las dependencias. En concreto, el artículo tercero del mismo, que establece que «os diferentes espazos e equipamentos non grupais que conforman a sede do Parlamento non poderán ser utilizados para a colocación de ningún tipo de propaganda, reivindicación, información, carteis, pancartas ou símbolos que podan identificar unha opción política», salvo que así lo permita la Mesa. Los populares denuncian que el Bloque quebrantó esta parte del acuerdo, al darle a la escalinata un uso partidista -con Pontón sosteniendo el cartel en defensa de la sanidad pública-.

«Están obsesionados co BNG»

La viceportavoz parlamentaria nacionalista, Olalla Rodil, confirmó que la dilatada extensión de la junta de portavoces celebrada esta mañana se debió a este debate. «Vemos ao PP moi nervioso, obsesionado co BNG. O que lle molesta non é unha foto nunha escaleira, é que o BNG denuncie coas alcaldías a situación na que se atopa a sanidade pública deste país», reprochó la diputada, que consideró que los populares entienden la Cámara como si fuese «a súa leira».

«No BNG imos seguir defendendo máis investimento público emáis persoal para a sanidade pública. Se pensan que imos calar, están moi equivocados», planteó Rodil, que mostró una fotografía del Congreso de los Diputados en la que parlamentarios y cargos institucionales del PP posaban detrás de una pancarta contra la ley del sí es sí el pasado mes de diciembre. Denunció de esta forma la «dobre vara de medir» de los populares, y recordó que «non houbo críticas» cuanto «outras forzas» utilizaron también espacios comunes del Parlamento.

El propio BNG lo hizo a finales de septiembre, cuando la eurodiputada Ana Miranda organizó en la Cámara un encuentro con sus compañeros de grupo en Bruselas. En ese momento, asegura Rodil, no se abrió ningún tipo de debate. «O problema non é a foto, é que o Bloque defenda a sanidade cos alcaldes», resumió. El Grupo Popular interpreta que ambos actos no son comparables, ya que ni Miranda ni ninguno de los eurodiputados que posaron en la escalinata llevaban pancartas o identificativos de sus partidos.

«Hai espazos que deben preservase para labores institucionais: espazos para o debate, espazos para actividades do partido e espazos propios de accións conxuntas, institucionais», valoró Puy al ser preguntado por este tema, que insistió en que existen «unhas normas» que se incumplieron en este caso. «Na miña opinión, hai espazos que debemos preservar para expresar a unanimidade da cámara», expresó el portavoz popular. Está previsto que los grupos parlamentarios inicien ahora un debate formal sobre esos usos tras la polémica, si bien estos ya están recogidos en el acuerdo que aprobó la Mesa hace tres años.

Críticas a la Xunta por retrasar la edad de jubilación de los médicos

Los dos grupos de la oposición volverán a centrarse en las políticas de la Xunta en materia de sanidad en el próximo pleno. Esta mañana, tanto Olalla Rodil como el portavoz socialista, Luis Álvarez, coincidieron en criticar las propuestas del Gobierno gallego para retrasar la edad de jubilación de los médicos a los 72 años y contratar a los mir de cuarto año. Ambos consideraron que son «parches» y «ocurrencias», por lo preguntarán al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al respecto durante la sesión de control.

Todos los partidos llevarán iniciativas sobre el ámbito sanitario el próximo martes, incluido el PP. Los populares reclamarán a la Cámara que apoye esa propuesta de la Xunta al Consejo Interterritorial de Salud de ampliar la edad de jubilación hasta los 72 años, un plan que tanto socialistas como nacionalistas rechazan, según avanzaron hoy. Además, el BNG interpelará al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, sobre el «colapso» en la atención primaria.

En el pleno se incluirá la comparecencia a petición propia de la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ánxeles Vázquez, sobre los avances en materia de suelo empresarial en la comunidad. Los nacionalistas llevarán una proposición de ley de reforma de los medios de comunicación públicos de Galicia para que la dirección de la CRTVG sea elegida por concurso público.

Por su parte, el PSdeG traerá a la Cámara gallega otra polémica estatal al interpelar a la Xunta sobre si va a garantizar el derecho de las mujeres a poder abortar en la sanidad pública, tras los «bandazos» del PP sobre esta cuestión que «non lle resulta cómoda» al partido de Alberto Núñez Feijoo, apuntó Álvarez. Los populares presentan una proposición no de ley del para pedir la dimisión de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, por bromear con las críticas a la ley del solo sí es sí y las rebajas de condenas de agresores sexuales.