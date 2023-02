«Esperé ocho meses por una audiencia y se aplazó. Y no tenemos nueva fecha»

El abogado Daniel Leyte, este martes ante la Cidade da Xustiza de Vigo. E. V. Pita

En la recientemente abierta Cidade da Xustiza de Vigo, el abogado Daniel Leyte es un afectado por la huelga de letrados. Cuenta que él se vio perjudicado al cancelarse por el paro una reunión judicial por la que llevaba aguardando largo tiempo. «Esperamos ocho meses por una audiencia previa y, llegado el día, nos la suspendieron por la huelga y ahora no tenemos nueva fecha. Y ya teníamos un atasco por el atraso endémico de la Justicia», dice. A la incertidumbre por la suspensión de actos se suma que la actividad que está garantizada se circunscribe a cuestiones que son más de lo penal que de civil. Por ejemplo, Leyte menciona que los servicios mínimos, en los que los letrados judiciales deben prestar atención al ciudadano obligatoriamente, «solo se reducen a cosas muy básicas como menores de edad o derechos fundamentales». El ambiente que vive en la Cidade da Xustiza es de un auténtico parón. «Hay un montón de suspensiones, audiencias previas y juicios que no se celebran. Los trámites se retrasan, son tiempos de dos o tres días que ahora se paran por una firma. Se hace ola y se atasca todo». El abogado no culpa a los letrados judiciales: «Es su medida de presión si la Administración incumple lo acordado».