La amenaza de huelga de los médicos se mantiene tras fracasar la reunión con el Sergas

El sindicato de médicos O´Mega está llevando a cabo una serie de asambleas en los hospitales gallegos para sondear a los facultativos sobre la posibilidad de convocar una huelga. El motivo principal es la discriminación que para la organización sindical sufren los profesionales que trabajan en el sector público y en el privado, y que no cobran el complemento de exclusividad, algo que solo ocurre en Galicia y Asturias. La directora xeral de Recursos Humanos, Ana Comesaña, convocó a los representantes de O´Mega para conocer sus demandas pero tras una larga reunión «no ha habido avances», apunta el secretario general del sindicato, Manuel Rodríguez.

Desde el Sergas apuntaron que este no es el momento para negociar el plus y emplazan a los representantes sindicales al segundo semestre del año, cuando podría presentarse una fórmula para compensar a los facultativos que no perciben este complemento por estar también en el sector privado.

Se mantienen por lo tanto las asambleas —solo ha habido dos— y este miércoles le toca el turno a los médicos de A Coruña. El próximo lunes se celebrará la última en Vigo y a partir de ahí se enviará un cuestionario a los facultativos para que decidan qué tipo de movilizaciones llevar a cabo, entre ellas la huelga indefinida. El Sergas sí negocia con los colegios médicos no penalizar a aquellos que hacen actividad privada en hospitales concertados, permitiendo la compatibilidad, pero no ampliar el plus de exclusividad a todos los facultativos, que supondría diez millones de euros al año para las arcas públicas.

Esta es la principal demanda pero entre los motivos del sindicato para llevar a cabo las asambleas hay otros, como la carga de trabajo de los profesionales. Piden que la agenda diaria de pacientes de los facultativos de primaria permita ofrecer una asistencia de calidad.

Medidas aplicadas en otras comunidades

Los problemas de la primaria son comunes a toda España y cada comunidad aplica diferentes medidas para tratar de paliarlos. Precisamente el pasado lunes el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, y el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en la comunidad, José Luis Díaz, firmaron un acuerdo para que cada médico de atención primaria vea un máximo de 35 pacientes al día, 25 de forma presencial, y esté diez minutos con cada uno. El objetivo de este pacto es que los enfermos se atiendan siempre en 48 horas como máximo, para lo que se articula de nuevo la apertura de consultorios por las tardes de forma voluntaria y retribuida.