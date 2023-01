Pontón propone «unha fronte de país» para el corredor atlántico

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclamó hoy lunes en Vigo un plan de inversiones extraordinarias y «unha fronte de país» para impulsar el corredor atlántico. Pontón recordó que la infraestructura ferroviaria parte con retraso, y exigió pasar de los «anuncios aos feitos».

Pontón señaló que Galicia no llegar al 4 % de mercancías que se transportan por ferrocarril en el conjunto del Estado. Recordó que el objetivo acordado por los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León en la cumbre celebrada el pasado viernes es «chegar ao 12 % no noroeste en 2040». Consideró que se trata de una propuesta «moi pouco ambiciosa tendo en conta que a media en Europa é xa do 16,8 % e países como Alemaña ten xa o 23 %».

El frente de país, explicó, contará con «institucións, empresariado, sindicatos, organizacións políticas e universidades». El plan extraordinario de inversiones deberá contar con un cronograma que defina los proyectos y su plazo de ejecución. Además, el Bloque impulsará una comisión interinstitucional en la que estarán tanto el Gobierno gallego como las demás entidades vinculadas con el proyecto para garantizar que se cumplen los tiempos.