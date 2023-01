La Xunta invita al Gobierno a seguir avanzando en el corredor atlántico

Los presidentes de Asturias, Galicia y Castilla y León, en la cumbre celebrada el viernes Sandra Alonso

El vicepresidente de la Xunta Francisco Conde celebró ayer el «éxito colectivo» de la cumbre de Santiago, en la que los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda; Asturias, Adrián Barbón, y Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reclamaron juntos avances en el corredor atlántico.

Conde destacó como un primer logro el nombramiento de un comisionado para esa infraestructura ferroviaria, y afirmó que la Xunta está a la espera de que el Gobierno convoque la cumbre «al más alto nivel» anunciada en Asturias para seguir avanzando en la infraestructura. «Tenemos todos los argumentos y toda la razón para trabajar», afirmó.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, subrayó que tras la cumbre es necesario ver «feitos», es decir proyectos y financiación para las obras, ya que las declaraciones y titulares «non bastan».

Pontón subrayó su «preocupación» porque la infraestructura, que el PP «excluiu» en su día, arrastra un importante retraso. Añadió que han pasado demasiados años escuchando promesas sobre infraestructuras «que logo ou non se cumpren ou chegan tarde». Por ello prometió que su partido va a trabajar con «entusiasmo e forza» para que Galicia entre en este proyecto.

La secretaria general del PP de Galicia, Paula Prado, destacó de la cumbre el acuerdo entre Administraciones de signo político distinto y el papel jugado por Alfonso Rueda como anfitrión. Prado lamentó que «non houbo presenza do PSdeG. De feito, existiu unha maior representación do socialismo asturiano que do socialismo galego», lo que atribuyó a que están «teledirixidos por [Pedro] Sánchez e absolutamente desinteresados polos temas estratéxicos de Galicia».

Ayer no fue posible recabar la opinión del PSdeG sobre la cumbre, que fue celebrada el viernes.

Sí se pronunció ese mismo día el delegado del Gobierno, José Miñones, quien considera que el nombramiento del comisionado es «una gran noticia para Galicia» y llega además «en el mejor momento, en un año de despliegue del transporte de mercancías por tren». Miñones pidió la colaboración de las Administraciones y del sector privado para seguir avanzando en el proyecto.

El comisionado para el corredor mediterráneo cuenta con dos oficinas, una en Barcelona y otra en Valencia. Queda por ver dónde se instalarán las del coordinador del corredor atlántico.

Las obras de infraestructura en el noroeste movilizarían 6.600 empleos al año

El plan de inversiones acordado por los Gobiernos autonómicos de Galicia, Asturias y Castilla y León para la construcción de los tramos pendientes del corredor atlántico tiene el objetivo de triplicar la cuota del ferrocarril en el transporte de mercancías, hasta que alcance el 12 % de los movimientos en el 2040.

La mejora del sistema ferroviario supondrá una reducción de 22 millones de toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera. Además, se estima que la mayor eficiencia del sistema se traducirá en un ahorro de costes superior a los 1.300 millones de euros.

Por otra parte, los trabajos de construcción de la infraestructura supondrán la movilización de 6.600 puestos de trabajo directos e indirectos cada año.

Esos datos figuran en la declaración institucional firmada por los presidentes al término de la cumbre, que también resalta que las tres comunidades suman un 12 % del PIB de España, por lo que consideran que el corredor será beneficioso para el conjunto de la actividad económica de todo el país. Se calcula que la inversión global necesaria debería superar los 7.000 millones de euros.