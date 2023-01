El BNG presenta un manifiesto con diez medidas para «salvar» la sanidad pública

«Non queremos un sistema sanitario no que en vez de pedirche a tarxeta sanitaria che piden a de crédito», afirmó hoy sábado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en el acto que los alcaldes y candidatos nacionalistas celebraron en el Parlamento de Galicia para presentar un manifiesto con diez medidas para salvar el sistema público.

Pontón afirmó que ese sistema en el que piden la tarjeta de crédito «é o modelo que defende o Partido Popular e é un modelo que camiña cara a desigualdade e cara a un sistema no que as persoas con menos recursos non teñen acceso á sanidade que precisan. É un retroceso que non podemos permitir baixo ningunha circunstancia».

La convocatoria, explicó Pontón, obedece a la «preocupación» de los ciudadanos gallegos ante la «situación límite» en la que está entrando la sanidad. La portavoz nacional acusó a los populares de haber practicado una «voadura controlada» del mismo, provocando una precariedad laboral del personal que está alejando a muchos profesionales de Galicia. A ese problema, añadió, se suman las jubilaciones y la no cobertura de todas las plazas MIR, el resultado es un «cóctel explosivo» para el sistema que a su vez «pon en perigo a saúde» de los ciudadanos, que tienen que esperar 15 días para ver a un doctor, se encuentran sin pediatras en su concello, con enfermeros que tienen que hacer el papel de médicos, o que sufren unas urgencias saturadas. La parlamentaria del Bloque instó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda a «deixar a soberbia, a prepotencia e de insultar aos cidadáns que se manifestan», a «pisar a mesma beirarrua que o resto dos galegos» y «baixar do coche oficial» para comprobar la preocupación existente, y a trabajar para «defender a sanidade pública e reverter 13 anos de recortes e privatizacións do PP».

El manifiesto del BNG La Voz

El manifiesto del BNG, incluye las siguientes medidas.

Un plan de choque de 200 millones de euros para Atención Primaria.

Un incremento progresivo del presupuesto de Atención Primaria hasta llegar al 25 % del presupuesto sanitario total, de acuerdo a la recomendación de la OMS.

Recuperar las gerencias de Atención Primaria con presupuesto propio y capacidad de resolución.

Un plan de choque para terminar con las listas de espera hospitalarias.

Ampliar la cartera de servicios en los centros de Atención Primaria, incorporando Psicología Clínica entre otros.

Garantizar la presencia de equipos completos en todos los puntos de atención continuada de Galicia.

Garantizar la atención pediátrica en todos los concellos.

Reabrir todos los consultorios cerrados en la pandemia del covid.

Poner en marcha un plan de retorno, captación y fidelización del personal sanitario.

Dotar al servicio de transporte sanitario urgendte de los medios necesarios, tanto de ambulancias y ambulancias medicalizadas como de personal cualificado.