Rueda ve politización en las movilizaciones sanitarias y lamenta que no haya «unha mínima apariencia de independencia»

Manifestación convocada por SOS Sanidade Pública el pasado mes de octubre en Arousa Martina Miser

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no duda de que las movilizaciones en defensa de la sanidad pública convocadas para los próximos días van de la mano de los grupos de la oposición y así lo explicó en la rueda de prensa posterior al Consello. «Se se analizan certas coincidencias pódense sacar certas conclusións». Se refiere Rueda a la manifestación convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública para el 12 de febrero en Santiago y que pone fin a una campaña de recogida de firmas para mejorar la atención primaria. «Non é normal que a parlamentaria do BNG anuncie un día que vai haber unha manifestación e ao seguinte unha plataforma supostamente independente corrobore todo o anunciado pola portavoz», apuntó el responsable del Gobierno gallego en alusión a la portavoz del Bloque, Ana Pontón. «As cousas non se poden facer así se se quere dar unha mínima apariencia de obxectividade e independencia», insistió el popular, «se me pregunta se creo que hai unha certa dosis de politización nas convocatorias, eu digo que si».

El presidente de la Xunta confía también en que la reunión que mantendrá esta tarde el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, con los alcaldes del área sanitaria de Pontevedra para abordar el déficit de profesionales médicos y plantear soluciones sea dialogante y transparente, «agardo que nesa reunión os alcaldes teñan intención de plantexar queixas, por suposto, pero que non vaian coa postura de que se diga o que se diga respondan que nada funciona». La Xunta, insiste, planteará las medidas adoptadas «con toda a transparencia e agardo que vaian co mesmo espírito».