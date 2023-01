El PP rescata a políticos veteranos en Ponteareas, Redondela y Baiona para recuperar la Diputación

Nava Castro Martina Miser

El PP ha elegido a Nava Castro para recuperar la alcaldía de Ponteareas y también para animar la batalla por la Diputación de Pontevedra, en manos de socialistas y nacionalistas. El nombramiento de la actual directora de la Axencia de Turismo de Galicia, cargo que ocupa desde hace una década, era un secreto a voces, aunque aún no ha habido proclamación oficial ni la protagonista ha querido hacer declaraciones. Ponteareas es el único de los grandes municipios del área de Vigo en el que los populares mantenían la incógnita.

Es hija del popular José Castro, uno de los alcaldes veteranos de la provincia en el cargo desde 1968 hasta el 2000, cuando fue inhabilitado por la Justicia. Fue entonces, siendo teniente de alcalde, cuando Nava Castro asumió durante tres años las riendas del municipio, tomado de manos de su padre. Licenciada en Filoloxía Hispánica y con varios másteres, acumula una amplia trayectoria en cargos de responsabilidad política.

Ponteareas es, al igual que Baiona y Redondela, una plaza que puede dar alegrías a los populares en el partido judicial, donde el PSOE se hizo fuerte en los anteriores comicios. Alfonso Rueda apuesta por nombres veteranos para recuperar estos ayuntamientos. El nombramiento de Nava Castro lleva tras el de Jesús Vázquez Almuiña hace quince días y el de Javier Bas. Almuiña, actual presidente del Puerto de Vigo, seguirá en el cargo hasta las elecciones municipales del mes de mayo, cuando vuelva a la política en Baiona, su municipio natal, y Bas, diputado por Pontevedra en la Cámara Baja desde el 2019, peleará por Redondela. Ambos ocuparon ya el sillón. Almuiña desde el 2003 hasta el 2015 y Javier Bas entre el 2011 y el 2019.

Nava Castro, que nació en Ponteareas en 1969, cuando su padre ya llevaba un año como alcalde, vuelve a la política municipal después de pasar por la Administración autonómica.

Su regreso no ha sorprendido a los grupos de una corporación de 21 concejales que preside el BNG en coalición con el PSOE, con 9 y 3 actas respectivamente frente a 5 del PP y 4 de Alternativa Ciudadana por Ponteareas. «É a forma do PP de solucionar os seus problemas internos. Ao non atopar candidato, tiveron que tomar a decisión de traer a unha persoa que, xunto co seu pai, xa estaban no goberno e representan un tempo escuro, moi opaco, para Ponteareas», considera la alcaldesa, Cristina Fernández. «Todo o mundo coñece a política desas épocas e a xente terá que decidir se avanzar con persoas como nós ou volver a eses anos nos que as políticas só beneficiaban a uns cuantos», afirma.

«¿Es el anuncio de una nueva espantada?. ¿Si no consigue la alcaldía se volverá a la Xunta?», se pregunta el PSOE. La edila Vanesa Fernández considera que «era la única opción porque nadie quiso aceptar encabezar la lista», pero a la vez lo ve un «interesante reto porque es una persona muy válida». «Al PP le va tan mal, especialmente en Ponteareas, que tienen que traer a alguien con tirón sacándola de la Xunta», dice Juan Carlos Carrera, de Alternativa Ciudadana.