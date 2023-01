Miñones, en Castroverde: «Un pensionista gallego cobrará 1.300 euros más al año tras la subida del Gobierno»

L. Penide

La secretaria de Estado de Telecomunicaciones, María González Veracruz, y el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, mantuvieron este miércoles un encuentro con alcaldes y otros cargos municipales de más de medio centenar de concellos de Pontevedra para «presentarlles os plans do Goberno para a extensión de fibra óptica no territorio». De igual modo, se les informó del impacto de las inversiones en digitalización que ejecuta el Gobierno a través del Ministerio de Asuntos Económicos.

Desde la Delegación del Gobierno destacaron que «esta acción forma parte do Programa UNICO-Banda Ancha, dentro do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno e permitirá que nas dúas primeiras convocatorias (2021 e 2022) se conecten a internet de alta velocidade 40.289 fogares e empresas da provincia cun investimento global de 16.166.245 euros, dos que o Goberno aporta 11.116.777».