Formoso plantea invertir 120 millones de euros en las pymes gallegas ante las dificultades de crédito

Lavandeira jr. | EFE

Preocupado por la evolución del tejido productivo gallego y las dificultades para acceder a crédito, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, presentó esta mañana una propuesta que los socialistas llevarán al Parlamento de Galicia para crear un plan dotado con 120 millones de euros con el que apoyar a pequeñas y medianas empresas. La iniciativa, según avanzó en una rueda de prensa en Santiago, será traslada a organizaciones empresariales, sindicales y sociales.

Formoso indicó que este plan parte de la «preocupación polo escenario económico» de un 2023 que, para el líder del PSdeG, debe ser afrontado como «un ano excepcional no que as empresas e os traballadores de Galicia precisan do seu Goberno». La propuesta de los socialistas gallegos se divide en dos vías de apoyos a las empresas ante los problemas con los que se topan a la hora de acceder a vías de financiación bancarias, algo de lo que, en palabras de Formoso, «depende o futuro de moitas delas».

Por un lado, plantea la creación de un fondo de 20 millones de euros para sufragar «parte» de los intereses de los créditos de las empresas, los costes de estudio o las comisiones que cobran las entidades de garantía recíproca. Además, pide a la Xunta que destine «de forma urxente» una partida presupuestaria de 100 millones de euros para financiar activos circulantes, otro de los factores que, debido al encarecimiento de las materias primas, «dificulta a supervivencia das pemes galegas».

«Queremos que Galicia lance unha mensaxe de apoio aos tecidos produtivos», subrayó Formoso, que instó al Gobierno gallego a imitar al Ejecutivo central con la articulación de medidas económicas similares a las puestas sobre la mesa a nivel estatal con los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Y es que, según Formoso, Galicia se enfrenta a un escenario de «desaceleración económica», como advierten «os principais» institutos de estudios económicos, por lo que considera «urxente» que la Xunta adopte medidas para apoyar su tejido productivo.

Reprocha a Rueda que esté centrado «en cuestións internas» del PSdeG

Formoso también contestó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por su futuro al frente del partido. «Que se preocupe máis do futuro laboral dos galegos e galegas», zanjó el líder del PSdeG, que reprochó al titular del Gobierno gallego que esté «centrado en cuestións internas doutras formacións políticas» mientras los trabajadores de la comunidad «teñen dificultades para cadrar as contas, cando as cifras de crecemento son tan preocupantes, ou cando hai 9.000 desempregado máis en Galicia no último trimestre».