Alfonso Rueda: «La del corredor atlántico es una reivindicación por el progreso de España y Europa»

Alfonso Rueda, llegando al último Consello de la Xunta. Sandra Alonso

Entiende el presidente de la Xunta que el corredor atlántico «es una infraestructura estratégica y necesaria para garantizar el desarrollo económico actual y futuro de Galicia, Asturias y Castilla y León». Pero matiza Alfonso Rueda (Pontevedra, 1968) que no es «una reivindicación pensando en singular, sino desde el convencimiento de que el noroeste puede aportar mucho al progreso y al crecimiento de España y de Europa».

-¿Qué potencialidades puede aportar Galicia al corredor atlántico?

-Somos un territorio con una posición geográfica estratégica: puerta de entrada a Europa desde Latinoamérica y con unas relaciones de hermandad privilegiadas con Portugal. Eso, sin duda, ofrece una enorme potencialidad. Galicia está preparada. Como región europea más próxima a América, somos el territorio idóneo para que las mercancías pasen del barco al tren, y viceversa. De igual modo que esa situación geográfica nos convierte en territorio privilegiado para conectar también esas mercancías con nuestro vecino Portugal. Y no olvidemos que a través de Galicia llegan a Europa los mayores barcos procedentes de América y de África, con cinco puertos de interés general del Estado.

-¿Cree que el Gobierno ha privilegiado el corredor mediterráneo frente al del noroeste?

-El Gobierno ha otorgado, hasta ahora, más importancia y prioridad a ese otro corredor. Y no es esta una afirmación vacua, no. Es una afirmación basada en los hechos. No hace mucho el Gobierno de España presumía de estar movilizando cada día 2,7 millones en el del Mediterráneo. Vemos que en los últimos años ha licitado inversiones por 4.400 millones en distintas actuaciones en el corredor de Levante. Mientras, en el noroeste peninsular llevamos años esperando que se cree una Oficina del Comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico, como ya existe desde el 2018 para el corredor mediterráneo. Al igual que seguimos esperando a que el Gobierno presente un Plan Director con calendario concreto de actuaciones e inversiones.

-¿Usted cree que ambas infraestructuras son compatibles?

-Por supuesto. Así lo entiende la Unión Europea que ha trazado las redes de transporte prioritarias para el desarrollo comunitario, fijando un corredor atlántico y uno mediterráneo como dos infraestructuras a potenciar con la misma intensidad. En el noroeste no pedimos que le dé menos a nadie, pero tampoco a nosotros.

-¿Qué repercusión tendrá el corredor para las empresas y los ciudadanos?

-Vivir en un territorio dotado de infraestructuras más completas y modernas es vivir en un territorio más competitivo y, por lo tanto, más próspero y con más capacidad de generar riqueza y empleo. Para los puertos, para las plataformas logísticas y para el sector empresarial es fundamental contar sistemas de transporte intermodales, fiables y competitivos en tiempo.

-¿Qué oportunidades abre el corredor para las relaciones de Galicia con Portugal y Francia?

-Entre las prioridades establecidas por el noroeste para el desarrollo de nuestro corredor está la construcción de la Salida Sur de Vigo y de la conexión ferroviaria del puerto de Bouzas, como primeras piezas, imprescindibles para una comunicación ferroviaria de calidad con Portugal. Además, supone poder conectar todo ese potencial del noroeste peninsular y de la Eurorregión con el arco atlántico europeo a través de conexiones directas con Francia, a través de Burdeos y de ahí, a París y Luxemburgo. Es una puerta abierta que se nos abre a los grandes mercados europeos.