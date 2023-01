Rueda lleva al Parlamento el programa del BNG y les acusa de ser «feros en Galicia e mansos coa Moncloa»

Xoán A. Soler

«Vostede está igual que o ano pasado», le dijo Luis Álvarez, portavoz del PSdeG en el Parlamento, al presidente Alfonso Rueda en la sesión de control de este miércoles, la primera del 2023. Lo cierto es que el titular de la Xunta no ha cambiado mucho desde el último pleno del año, hace poco más de un mes, como tampoco lo han hecho los temas que llegan a la Cámara. El BNG y los socialistas preguntaron al jefe del Gobierno gallego sobre las medidas contra la inflación y las «necesidades urxentes dos galegos», que tuvieron como respuesta la misma enumeración de asuntos que suele hacer Rueda y que, en gran parte, se incluyen ya en los Presupostos que entraron el vigor el 1 de enero, como ayudas para acceder a la vivienda, congelaciones de tasas o la deflatación del IRPF. A la oposición, sin embargo, no le convencieron: «Medidas concretas, si; exiguas tamén».

La liturgia de las sesiones de control sigue así por el libro habitual, cambiando el ornamento que la compone. En esta ocasión, el presidente de la Xunta levantó de su mesa el programa salido de la XVI Asemblea Nacional que celebró el Bloque en noviembre del 2021 para rescatar un par de puntos del documento, como la postura de los nacionalistas ante la Unión Europea o la reclamación de crear una factura eléctrica gallega que, según advirtió, incrementaría las tarifas un 30 %. «Con esa falta de seriedade, sen ese rigor, non se loita contra a inflación. Proclamas, soflamas, ocorrencias... están moi ben, pero axudan moi pouco», lamentó mientras sostenía el dossier, que los nacionalistas no tardaron en compartir en su cuenta de Twitter: «Di Rueda que vaias descargando e lendo o programa de goberno do BNG. El tamén o ten claro».

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. Xoán A. Soler

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, había censurado anteriormente que en Galicia «sobe a cesta da compra, soben as hipotecas e sobe a factura da luz», ante lo que el PP solo ofrece «recortes e privatizacións na sanidade». Acusó a Rueda de «traballar para as eléctricas» y de «facer propaganda» mientras la comunidad «queda atrás» respecto al resto del Estado. Habló de una «barra libre» a las empresas del sector y de haber cedido ayer ante el «espolio eólico» -con las declaraciones de impacto ambiental para 120 de los 140 expedientes pendientes-, lo que provocó bufidos desde los escaños populares. La líder del BNG pausó entonces su discurso, agitando aún más a varios diputados y al propio presidente de la Xunta, que la reprobó por «ter o pel moi fino» cuando «pasa a metade do tempo falando coa compañeira de escaño [Olalla Rodil]» mientras él interviene. «Teña coidado cos consellos do vicepresidente que ten dous escanos despois», le devolvió Pontón apuntando hacia Diego Calvo.

«Non teñen nada que ofrecer aos galegos. O único que consiguen é que Galicia quede atrás», continuó la nacionalista, que también afeó a Rueda querer «fuxir do debate» sobre el Estado de la autonomía que debe convocarse este año. El titular de la Xunta, como le había indicado antes a Luis Álvarez, recordó que sus medidas «son as que se teñen que executar cos Orzamentos». «Leva vinte anos e non manexou un euro público», reprochó a Pontón, que señaló a su partido por ser «moi feros en Galicia e moi mansos fronte a Moncloa».

Álvarez le dice a Rueda que se presente a las generales

El turno de pregunta de los socialistas sirve a ambos partidos para contrastar las políticas del Gobierno central y autonómico. Rueda apremió al portavoz del PSdeG que los socialistas apoyen la rebaja del IVA a la carne y el pescado y que desbloqueen la ejecución de fondos europeos. Álvarez denunció que «empregue de novo a sesión de control» para criticar al Ejecutivo de Pedro Sánchez y le recomendó que, «se quere facer oposición», se vaya al Senado «en substitución de [Alberto Núñez] Feijoo ou [Miguel] Tellado, para o que fan por Galicia». «Senón, pode presentarse nas próximas eleccións xerais».

Luis Álvarez, portavoz parlamentario del PSdeG. Xoán A. Soler

Invitación a BNG y PSdeG a la cumbre del noroeste

Santiago acogerá este viernes una cumbre entre los presidentes de Galicia, Asturias y Castilla y León para exigir al Gobierno central «igualdad de trato» entre el Corredor Mediterráneo y el Corredor Atlántico ferroviario de mercancías. Rueda animó a los partidos de la oposición a participar en el encuentro, alentando a Álvarez a «desairar a Ferraz» y enviar un mensaje al jefe del Ejecutivo central de que las tres comunidades «non queren quitarlle nada a ninguén», pero tampoco que les quiten a ellas.

El presidente de la Xunta advirtió que el corredor atlántico no es una prioridad para el Gobierno, ya que para esta obra consigna menos de 30.000 euros mientras reparte «centos de millóns noutras partes do Estado». «O corredor atlántico ten que ser unha realidade canto antes», subrayó.