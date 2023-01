Renfe logra reducir del 20 al 2,5 % el uso irregular de los abonos gratuitos

XOAN A. SOLER

El uso irregular de los abonos gratuitos de media distancia de Renfe ha descendido considerablemente, pasando del 20 % registrado el pasado año al 2,5 % en el presente ejercicio, según los datos proporcionados por la operadora en un comunicado. La amenaza de retirar los abonos a quienes reiteradamente formalizaban viajes que posteriormente no realizaban ha servido para reducir sensiblemente el mal uso de los viajes gratuitos, que provocaba graves perjuicios a los usuarios habituales, especialmente en los trenes del eje atlántico de alta velocidad.

Estas medidas, aprobadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entraron en vigor el pasado 7 de diciembre, y supusieron una modificación de la operativa de venta y utilización de los títulos multiviaje gratuitos de media distancia convencional de Renfe. Los usuarios deben adquirir un abono distinto por cada trayecto origen/destino, que será válido para viajes ilimitados entre el origen y destino solicitado por el cliente, en ambos sentidos. Además, Renfe incautará la fianza de 20 euros y anulará el abono gratuito a los usuarios que, al menos en tres ocasiones, no hayan cancelado con un mínimo de dos horas de antelación la reserva de la plaza si finalmente no va a viajar en el tren. Y no se expedirá un nuevo abono asociado a ese titular para ningún origen-destino de media distancia en un plazo de 30 días desde la anulación.

Antes de llegar a retirar el abono y la fianza, Renfe envía dos avisos al titular cuando detecte que finalmente no ha viajado sin anular la reserva con la antelación requerida. La tercera vez que se incurra en uso indebido, se procede a sancionar.

En paralelo, se limita a cuatro viajes diarios de ida o vuelta el número máximo de trayectos que se permite formalizar por abono y se imposibilitará formalizar dos viajes en el mismo sentido hasta que transcurra el triple del tiempo de viaje programado.