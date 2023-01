Pontón, sobre la reforma electoral de Feijoo: «O PP quere cambiar as regras do xogo porque non lle dan as contas»

Imagen de archivo de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón XOAN A. SOLER

El PP ha recuperado este fin de semana su vieja propuesta de que gobierne la lista más votada después de unas elecciones. El sistema de pactos es complejo para los populares en Galicia, sin socios habituales con los que buscar gobernar, por lo que las aspiraciones para acceder a las alcaldías pasan, en casi todos los casos, por lograr la mayoría absoluta. Quienes sí suelen ponerse de acuerdo en esas negociaciones posteriores a las votaciones, PSdeG y BNG, consideran que la propuesta de Alberto Núñez Feijoo es «oportunista» y que llega siempre cuando los populares «non gobernan».

Consultada sobre la reforma electoral que plantea el presidente del PP, la líder del Bloque respondió esta mañana en rueda de prensa que Feijoo vuelve con una «proposta moi vella». «Levamos trinta anos escoitando isto», lamentó Ana Pontón, que valoró que la propuesta llega porque a los populares «non lle dan as contas» de cara a las municipales de mayo y han decidido, por lo tanto, intentar «cambiar as regras de xogo» porque ven «que non lles vai ir ben». «Ten un problema coa democracia», alertó la portavoz nacional, recordando que los regidores son escogidos por las corporaciones municipales. «O PP quere que goberne unha minoría, pero nós estamos coa democracia e con que goberne a maioría. Feijoo está nervioso porque ve que o seu liderado fai augas e cre que nas municipais non lle irá ben», subrayó Pontón.

También el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, valoró ante los medios que el plan que presenta Feijoo llega «cando non goberna». Recordó que los socialistas fueron la fuerza más votada en las últimas elecciones generales y que, además, no aplica esta norma «en todos os casos», recordando que no permitió al PSOE gobernar en Ourense tras ser la lista más votada en las elecciones de mayo. «Veñen con estas recetas cando non gobernan. Feijoo non está en condicións de dar leccións a ninguen nin facer leccións de rexeneración política», añadió Álvarez, aludiendo al bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial o los ataques al Gobierno por considerarlo «ilexítimo». «Son inconsistentes, insolventes e oportunistas», resumió el diputado.

El portavoz del PP en la Cámara, Pedro Puy, concedió que esta no es una «proposición nova», pero advirtió que «a nivel local parece razoable seguir modelos que garantan a estabilidade de gobernos municipais». Recordó que es algo que ya ocurre en países vecinos como Portugal, y que favorecer la gobernabilidad de la lista más votada puede contribuir a que pequeños partidos, con un solo concejal, por ejemplo, condicionen un mandato de cuatro años en un ayuntamiento. «Creo que é unha iniciativa para a que reflexionar, é necesaria», añadió Puy, que subrayó la naturaleza de esta propuesta como un «debate, unha opción a ser valorada polo conxunto da sociedade española». «Require uns niveis de consenso que esperamos que se poidan conseguir. Non se trata doutra cousa más que intentar mellorar a gobernanza», apuntó.

Favorece al PP en Galicia

La exigencia de que gobierne la lista más votada favorecería en gran medida al PP en Galicia. En las últimas elecciones municipales, los populares se impusieron en 179 concellos, mientras que el PSOE lo hizo en 92 y, el BNG, en 24. En los 18 restantes lo hicieron candidaturas independientes o locales. Además, fueron el partido con más apoyos en tres ciudades donde no lograron la alcaldía: A Coruña, Lugo y Ferrol.

La reforma del artículo 180 del Régimen Electoral General (LOREG) que plantea el Alberto Núñez Feijoo requeriría el voto a favor de la mayoría absoluta en el Congreso y simple en el Senado. Es una medida que, en caso de llegar a la Moncloa en las próximas generales, entraría en vigor para las municipales del 2027. Hasta entonces, el líder popular pide un pacto político para el ciclo electoral del próximo mes de mayo. Sin embargo, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, ya dio por imposible alcanzar un acuerdo al anticipar la negativa del PSOE a ello.