Juan Picos, director de la Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra: «El plástico es un cáncer»

emilio moldes

A Juan Picos (Madrid, 1971), se le nota su calidad de docente desde el primer minuto de la conversación. Habla con la intención de convencer. Lo localizo sobre el terreno, estudiando uno de los árboles más significativos de Galicia. Si quieren saber cuál es, ya saben, sigan leyendo.

—Galicia es una potencia forestal ¿bien aprovechada?

—Estamos en condiciones de aprovecharla aunque seguramente estamos lejos de lo que podríamos llegar a ser. Pero no hay comunidad autónoma que genere más valor y empleo a partir de sus masas forestales. Y en eso estoy, a ver si mejoramos esa gestión. Si estuviera todo hecho, ya me habría jubilado.

—Pues el monte nos coloniza.

—Eso nos lo da la naturaleza. Tenemos unas características de clima y de suelo que son muy propicias para el crecimiento de la vegetación. Pero hay que distinguir lo que nos da la naturaleza y lo que hacemos para aprovecharlo. Entre comillas, podríamos decir que en muchos casos vivimos de las rentas. Tenemos muchos ámbitos en los que mejorar.

—¿Tenemos pocos ingenieros forestales?

—De nuestra escuela salen unos 25 al año. Tenemos pleno empleo, pero yo creo que la gente sigue pensando que es una profesión antigua, aunque trabajamos con satélites, con drones, con láser...

—Hablemos de eucaliptos. ¿Deberíamos tener menos?

—La verdad es que este asunto me tiene un poco cansado porque al final la gente reduce todos los problemas y las oportunidades forestales al eucalipto. Y no es así. Estamos trabajando en el inventario forestal continuo de Galicia con Medio Rural para intentar cuantificar los que hay. Y con esos datos decidir si tiene que haber más o menos y dónde.

—Pero ahora ya no se pueden plantar.

—Porque la consellería ha establecido una moratoria de cinco años con la intención de decidir, cuando se tengan los datos exactos, si aumentar o reducir la población de eucaliptos.

—Siempre me he preguntado si una población de koalas sería capaz de sobrevivir en Galicia.

—El koala sobrevive en Australia porque no tiene depredadores. Aquí, mientras estuviera en el árbol, podría sobrevivir aunque es posible que alguna rapaz se lo comiera. Pero en el momento en que bajara al suelo, no habría raposo o lobo que lo dejara escapar.

—Toda esta agua que ha caído ¿qué tal le ha sentado a los montes, tras los incendios de este verano?

—El clima al que nuestra vegetación está adaptada es atlántico con una pequeña sequía en verano. Lo que le viene bien a nuestros montes es una lluvia más pequeña y más repartida por el año. Hay montes y ríos a los que esta lluvia le ha venido bien, pero buena parte va a ir rápidamente al mar y la vamos a echar de menos dentro de unos meses. Aunque el clima que tenemos hoy ya no es al que nos hemos adaptado durante los últimos cientos de años. Si cambian las condiciones, la vegetación también va a cambiar.

—¿Por ejemplo?

—Tendremos períodos de sequía más largos y sobrevivirán las plantas que toleren mejor esa sequía. Los cambios favorecerán también la presencia de algunos insectos y hongos que generarán ciertas enfermedades en los arbolados.

—Pues los eucaliptos demandan mucha agua...

—Sí. Y los carballos, aunque es una planta muy eficiente. Sin duda, habrá masas de eucaliptos que estarán fuera de sus requerimientos hídricos y experimentarán debilidad y bajo crecimiento.

—Este año hemos visto unos incendios descomunales. ¿Serán cada vez más frecuentes?

—Seguramente. Mayores sequías hacen que la vegetación arda más fácilmente y la inestabilidad atmosférica provoca más vientos convectivos o tormentas secas. Y luego, el abandono de la actividad agraria propicia que la vegetación ocupe más superficie. Eso es un choque de trenes que aumenta la posibilidad de grandes incendios. Y eso que tenemos unos servicios de extinción con una eficacia superior al 99 % Apagamos casi todos los incendios, pero los que se nos escapan son muy graves. Por eso, la mejor estrategia sigue siendo la prevención.

—Esos megaincendios no se pueden apagar.

—No. El concepto es: incendio fuera de la capacidad de extinción. La energía que provoca impide que nada se acerque; la radiación que produce es incompatible con la vida. Se puede abordar por métodos indirectos, pero esos incendios se apagan de hambre, cuando ya no tienen más que quemar.

—Usted es de Madrid, ¿cómo acabó en Galicia?

—Mi padre se fue de Galicia a trabajar a la Barreiros y yo fui el primero de la familia que nació en Madrid. Pero hemos echado los dientes aquí, porque veníamos todos los veranos. Y elegí mis estudios porque, siendo adolescente, vivimos un incendio en la aldea y fuimos desalojados. Y decidí estudiar algo para luchar contra los incendios.

—¿Cuál es el árbol más impresionante que conoce?

—Hay muchos. Hoy hemos estado trabajando con el carballo de Santa Margarita, que es el ser vivo más antiguo que hay en Pontevedra y sus alrededores. En dimensiones, los eucaliptos de Chavín son impresionantes. También el ciprés calvo del Parque del Retiro, en Madrid.

Pilar Canicoba

—¿Celta o Dépor?

—Soy del Obradoiro, el fútbol no me gusta.

—Defínase en pocas palabras.

—A mí me gustaría ser buena persona, alguien con quien llevarse bien. No me gusta el conflicto y tiendo a ser afable en todos los términos.

—¿Qué hace en el tiempo libre?

—Me gusta mucho ir por el monte, leer y estar con los amigos. Tengo el castigo de que me gusta mucho mi trabajo, así que me cuesta deslindar.

—En Navidad ¿pone árbol de plástico o natural?

—Decoro un árbol exterior y pongo uno de plástico en casa. Lamentablemente.

—Lamentablemente, ¿por qué?

—Yo creo que es mejor ponerlo natural. El plástico es un cáncer. Prefiero sustituir un elemento de plástico por uno natural. Y no es que ese árbol lo use todos los años, es que, después de que yo me muera, va a estar en algún sitio durante cientos de años.

—¿Su mejor momento del día?

—El desayuno. Intento alargarlo lo máximo posible.

—Una canción.

—Wish You Where Here, de Pink Floyd.

—¿Lo más importante en la vida?

—La propia vida. No hay que buscar otra cosa para justificarla.