El BNG ofrecerá a Comesaña sus alternativas para «rectificar» su política sanitaria

El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, cargó este lunes contra la «política eólica errática» de la Xunta, y la puso como «exemplo paradigmático do seu déficit de gestión». El diputado socialista consideró que es «pintoresco e preocupante» que se esté «forzando o límite de prazos» para aprobar las 140 declaraciones de impacto ambiental de las que dependen los parques eólicos antes de este miércoles.

En la rueda de prensa habitual de los lunes en la Cámara gallega, Álvarez insistió en que a la Xunta «non lle importa poñer en risco inversións estratéxicas co único afán de confrontar co Goberno de Sánchez». Así, acusó al gobierno de Alfonso Rueda de «manter paralizadas as declaracións dende hai máis de dous anos» y apuntó que «non lle poden pedir ao Goberno central a mesma dilixencia que tivo a Xunta», cuando «retrasaron a xestión de forma deliberada».