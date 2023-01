«Galicia tiene el conocimiento y las competencias para gestionar su costa»

Xosé GAgo

«Esperamos non ter que ir aos tribunais», dijo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, después de que Pedro Sánchez rechazase transferir a Galicia las competencias de gestión del litoral.

El jefe del Ejecutivo esgrimió razones jurídicas para explicar su negativa, e insistió en que es preciso reformar el Estatuto para que Galicia administre su costa.

Pero también Rueda tiene argumentos legales para defender la cesión de competencias. Cuenta con los del servicio jurídico de la Xunta, que considera que no es preciso reformar el Estatuto. Y con un informe unánime del Consello Consultivo, que apela a la «lealdade constitucional» para subrayar que no puede mantenerse «a situación anómala de que o Estado siga exercitando transitoriamente funcións que non lle corresponden».