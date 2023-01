Los mires gallegos superan de media las cinco guardias al mes y el 17 % no se libran al día siguiente

Acto despedida médicos mir en el hospital de Oza de A Coruña en el 2021 ANGEL MANSO

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha realizado un estudio sobre la situación laboral de los médicos internos residentes (mir), analizando la carga de trabajo de estos profesionales en formación durante los meses de abril y mayo del 2022. Uno de los aspectos a analizar fue el exceso de jornada, considerando como tal la realización de cinco o más guardias al mes de 17 o 24 horas. Galicia es una de las comunidades en donde se produce mayor exceso tras Asturias, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha y Valencia, con 5,1 guardias de media al mes, la misma cifra que Galicia. El 91,95 % de las plazas de residentes de la comunidad gallega incumplen esta umbral de las cinco guardias.

Además, tras la realización de una guardia es obligatoria una libranza, pero en el 17 % de los casos no se produce en los hospitales gallegos. Cantabria, con un 23 %, presenta la cifra más alta y Canarias, con un 5 %, la más baja. Los colegios médicos denuncian también las listas de sustitución —también llamadas listas negras— que obligan a los mires a estar disponibles para cubrir una guardia si algún residente no puede acudir. En Galicia un 66 % de los residentes están incluidos en las listas.

El Sergas recurre a médicos mir de último curso para cubrir vacantes de familia Elisa Álvarez

Los colegios han elaborado un ránking de incumplimiento de las condiciones laborales de los mires, en el que Galicia está en la quinta peor posición empatada con Andalucía.

Compatibilidad en el sector público y privado

Por otro lado, el presidente de la Xunta Alfonso Rueda defendió los cambios que prepara su gobierno respecto a las compatibilidades de los médicos que quieren trabajar en el ámbito público y privado. El presidente del gobierno gallego recordó que el régimen de incompatibilidades que se aplica en Galicia «non existía máis que aquí, so hai algo semellante en Asturias», por lo que con este cambio —que se plasmará en una instrucción que se está ultimando— la Consellería de Sanidade quiere evitar que algunos facultativos, al no poder trabajar en los dos sectores por lo restrictiva que era la aplicación gallega de la ley, abandonen la sanidad pública.

Pontón pide al PP que «deixe as ocorrencias» y busque soluciones para la sanidad La Voz

«Non se trata de non traballar na pública, senón de que unha vez cumprido o horario se poida traballar na privada e evitar polo tanto que por non poder traballar no ámbito privado se deixe a pública. Faise precisamente para que se poida compatibilizar», insistió. Los colegios médicos llevaban años pidiendo al Gobierno gallego que acometiese estos cambios.

El presidente de la Xunta también se refirió a las medidas adoptadas en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés en atención primaria, en donde se ofrecerá a los mires de cuarto año que ocupen vacantes en centros de salud o hagan guardias en PAC como si fuesen adjuntos, con la compensación económica correspondiente. Rueda destacó la coherencia de una medida que responde a la escasez de médicos de familia y no solo defendió que se haga sino que se seguirá en la misma línea, buscando alternativas para encontrar soluciones a la grave carencia de especialistas de atención primaria.