En un mes, las verbenas tendrán que tener seguro y las atracciones no podrán usar imágenes sexistas

PACO RODRÍGUEZ

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves el decreto por el que se regula el desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia y que, entre otras cuestiones, establece la obligación de un seguro para las verbenas populares. Entrará en vigor en un mes, tras su publicación de hoy. El texto incluye distintos aspectos relacionados con la organización de espectáculos y actividades, y con los establecimientos y espacios abiertos al público en los que se celebren. Además, crea y regula un registro de empresas y establecimientos vinculados a estas actividades

En materia de seguros, regula el capital mínimo que tienen que cubrir las pólizas, según el tipo de actividad y el aforo. En el caso de las fiestas y verbenas populares organizadas por agrupaciones de vecinos o por comisiones de fiestas, tendrán que tener un seguro de responsabilidad civil que cubran un mínimo de 200.000 euros. Además, los titulares de las distintas actividades que se desarrollen en el marco de la verbena, como las orquestas, los titulares de instalaciones portátiles o los de las atracciones tendrán que contratar también sus seguros específicos.

Sin mensajes sexistas en las atracciones

El decreto también detalla la documentación y los requisitos necesarios para las instalaciones desmontables y las atracciones de feria. Estas últimas, indica la norma, no podrán usar imágenes sexistas. En concreto, el texto señala que «las atracciones y demás instalaciones itinerantes de feria no podrán estar rotuladas, decoradas o contener imágenes sexistas, ni que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados por razón de género».

Pero además, tampoco podrán emplear lenguaje sexista u homófobo, ni usar imágenes o mensajes que «contribuyan a generar violencia o discriminación en cualquiera de sus manifestaciones, especialmente sobre las personas menores de edad, o fomente estereotipos de carácter sexista, racista, estético o de carácter homófobo o transfóbico o por razones de discapacidad».

Las atracciones también tendrán que colocar en un lugar visible y bien legible un cartel con los requisitos de acceso, incluyendo limitaciones de peso, altura o edad, si los menores deben ir acompañados, o si hay riesgos para grupos específicos de personas, como embarazadas o personas con problemas cardíacos.

Nada de «vendo boli y regalo entrada», ni entradas más baratas para mujeres

El texto decreto, que entrará en vigor en el plazo de un mes, también hace referencia al derecho de admisión y al procedimiento para adquirir y cancelar entradas y abonos. En este último apartado se establece, por ejemplo, que no se podrán cobrar precios distintos a hombres y mujeres, o por cualquier otra condición o circunstancia personal y social, como el lugar de origen, la raza, la orientación sexual o la discapacidad.

También queda expresamente prohibida la reventa y la venta encubierta, es decir, toda aquella en la que se oferte otro artículo y se incluyan las entradas como algo aparentemente gratuito.

Asistencia sanitaria en locales y eventos

Por otra parte, el decreto regula la asistencia sanitaria que se debe exigir en cada tipo de espectáculo público o actividad recreativa, diferenciando entre grandes y pequeños espectáculos.

Así, en los establecimientos con capacidad inferior a 500 personas o los espacios abiertos con cabida menor a 1.000 personas, tendrá que haber un botiquín de primeros auxilios, mientras que en los locales de 500 a 1.000 personas y en los espacios abiertos con capacidad entre 1.000 y 5.000 personas también se requerirá disponer de un lugar para prestar primeros auxilios y una persona con conocimientos acreditados en asistencia sanitaria.

En los eventos con una previsión de asistencia superior a 2.000 personas tendrá que haber personal necesario para la prevención e identificación de las emergencias, y por encima de los 5.000 asistentes se deberá constituir un Puesto de Mando Avanzado (PMA) desde el que coordinar los servicios de emergencias y sanitarios a través del Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia.

También se exigirá como mínimo un vigilante de seguridad por cada 1.000 personas que asistan al espectáculo.