La retirada de nidos de velutina baja en Pontevedra y crece en A Coruña, Lugo y Ourense

La Xunta, a través de la empresa pública Seaga, retiró el año pasado 22.223 nidos de avispa velutina en el marco del plan acordado con los concellos. Esta cifra supone un incremento del 24 % con respecto al año anterior, cuando se habían neutralizado 17.857 nidos de esta especie en el territorio gallego. La cifra global, pues, ha crecido, y el análisis de los datos por provincias revela que ese crecimiento se ha constatado en tres de ellas, A Coruña, Lugo y Ourense, mientras que en Pontevedra los nidos retirados han sido menos.

Poniendo cifras a esa evolución por provincias, en Pontevedra se retiraron a lo largo de los últimos doce meses, según los datos que ha hecho públicos la Vicepresidencia Segunda de la Xunta, 6.899 nidos, frente a los 7.575 que el dispositivo había eliminado en el año 2021. Mientras, en A Coruña se pasó de los 6.417 retirados en el 2021 a los 10.352 del 2022; en Lugo, de 2.166 a 2.918; y en Ourense, de 1.699 a 2.054.

La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, hizo público este balance del plan durante el año que acaba de finalizar en una reunión mantenida este miércoles en el Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia con representantes de Seaga y de la central de llamadas 012, un encuentro en el que también participaron el director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, y el gerente de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), Marcos Araújo.

En ese foro se abordó la renovación para el año próximo de la encomienda a Seaga para la ejecución de este plan, a través del cual la Xunta ofrece una atención centralizada y coordinada con los concellos para tratar de hacer frente al aumento de avispa velutina en Galicia. Este plan se puso en marcha en el año 2020 y desde entonces se han adherido a él 306 concellos, que representan el 98 % de los 313 que hay en la comunidad.

Según este programa de actuación puesto en marcha a través de la colaboración entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), desde el momento en que se recibe una alerta a través del teléfono 012, el plazo para que los servicios de Seaga efectúen la retirada o la neutralización del nido, según los casos, es de cinco días hábiles. Este tiempo, en todo caso, puede ser mayor en casos en los que son inalcanzables o de difícil acceso, o si requieren actuaciones complementarias o permisos administrativos o de propietarios.

Hay también casos en los que se constata que los nidos ya no tienen actividad o que pertenecen a otras especies que no son velutina, que no pueden ser vistos de manera directa o que ya fueron retirados previamente a la visita por parte del personal de campo. En estas situaciones lo habitual es que los servicios operativos del plan no retiren los nidos.

Otras veces los avisos se corresponden con una urgencia o con situaciones de riesgo especial por estar en lugares muy concurridos. Entonces son derivados a los servicios a través del 112. El año pasado se atendieron más de 3.000 comunicaciones asignadas como emergencias.

Como en años anteriores, en el 2022 fue agosto el mes en el que más avisos se recibieron, 7.231. El verano es la época con mayor número de alertas al 012: la mitad de las de todo el año. Precisamente por eso se volvió a reforzar durante ese período la línea de ese teléfono de atención e información ciudadana, de manera que estuvo operativo todos los días de la semana.

Además, la Xunta continuó con la implantación de nuevas formas de contacto con los ciudadanos, de manera que en julio comenzó a funcionar un chatbot complementario a las llamadas al 012, que permite contactar con el servicio 012 las 24 horas del día todo el año. Desde su puesta en marcha se gestionaron a través de él 4.409 avisos.