Renfe culpa al ADIF de los retrasos de sus trenes en el eje atlántico

XOAN A. SOLER

Viajeros de los trenes del eje atlántico que a su vez forman parte de asociaciones como la Plataforma de usuarios de media distancia o Perder o tren tuvieron ayer una audiencia en la junta arbitral de transporte de la Xunta, ante la que presentaron denuncias por los continuos retrasos de los trenes —algunos ya «cronificados», alegan— y el incumplimiento por parte de la operadora del reglamento de viajeros.

?Ningún representante de Renfe acudió a la audiencia. Tan solo presentaron unas alegaciones por escrito en las que culpan al ADIF —responsable de la infraestructura— de los continuos retrasos que se producen en la línea más utilizada de Galicia. «Dada la circunstancia puntual de no poder acudir a la vista convocada presencialmente las personas del ámbito comercial que habitualmente representan a Renfe, rogamos tengan en consideración las alegaciones escritas que les remitimos sobre este asunto», aseguraron.

?En cada uno de los casos denunciados por demoras, la operadora pública refiere que están relacionados «con incidencias de la infraestructura ferroviaria (obras del ADIF, limitaciones de velocidad, problemas de instalaciones de seguridad, etc.)». Se trata de problemas relacionados con la infraestructura que, por tanto, no serían indemnizables, pues no son responsabilidad directa de Renfe. No ocurre lo mismo con un caso de demora en el que está implicado un tren Avant, un retraso de 28 minutos «motivado por la falta de disponibilidad de la composición que tenía previsto efectuar ese servicio». En este caso, admiten, la indemnización al usuario es pertinente, de acuerdo con el compromiso voluntario de puntualidad de la empresa pública. En cualquier caso, llama la atención el gran número de retrasos que se producen por las limitaciones temporales de velocidad que llevan tiempo vigentes y el ADIF aún no ha solucionado, convirtiendo en crónicas estas demoras.

Los árbitros se tomarán unos días para deliberar y emitir un laudo arbitral que deben cumplir las partes. Iria Méndez, portavoz de la Plataforma de usuarios de media distancia, quiere lograr que Renfe «deje de vender unos tiempos de viaje que desde hace mucho no son realistas», pues los retrasos crónicos habituales —a partir de diez minutos— «se producen todos los días». «Para los que utilizamos a diario los trenes para llegar a nuestros trabajos, cada minuto cuenta», constata Iria Méndez.