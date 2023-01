Vázquez pide a la oposición que lea la nueva ley del litoral antes de rechazarla

XOÁN REY | EFE

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, presentó hoy martes a los representantes de los concellos costeros el anteproyecto de la nueva ley de gestión del litoral, que la Xunta llevará en las próximas semanas al Parlamento. La conselleira estuvo acompañada por Javier Sanz Larruga y Marta García Pérez, profesores de la UDC y responsables del Observatorio do Litoral, que ha colaborado en la redacción de la ley.

El objetivo del encuentro es que los responsables municipales pudiesen plantear dudas y hacer aportaciones a la normativa, entre cuyos objetivos figura poner fin a la inseguridad jurídica en la gestión de la costa. Vázquez recordó que los concellos «sofren de primeira man a interpretación restrictiva [da normativa] que está facendo Costas e que provoca inseguridade xurídica».

La conselleira recordó que las ultimas sentencias sobre contenciosos en la costa, favorables a la Xunta, confirman que la normativa es necesaria para poner fin al conflicto.

Ante las críticas planteadas al texto por el PSdeG y el BNG, Vázquez añadió que a partir del día 20, cuando finaliza el plazo para presentar alegaciones y comienza el trámite parlamentario, se reunirán con todos los grupos para que hagan las preguntas y sugerencias que consideren necesarias a la consellería y a los responsables del observatorio. La conselleira recordó que todos los grupos políticos apoyaron en el Parlamento que Galicia tenga las competencias sobre su costa, un extremo rechaza sin una reforma previa del estatuto de autonomía. La ley tiene el objetivo, añadió, de que la comunidad ostente esas competencias. Por lo tanto, se preguntó «que mudou» cuando antes «todos estabamos de acordo en defender os intereses de Galicia». Vázquez planteó que quizá se trata de un «malentendido ou unha mala interpretación» y recordó a la oposición que aún están «a tempo» de leer la normativa si hasta ahora no lo tuvieron, porque «a sociedade galega non entendería» que no se alcanzase un «consenso de todos» para gestionar el litoral.