El temporal que azota Galicia empeora hoy con más lluvia, viento y grandes nevadas

El río Umia baja desbordado a la altura del puente de Baión, en Vilanova de Arousa Martina Miser El río Umia baja desbordado a la altura del puente de Baión, en Vilanova de Arousa Martina Miser El río Umia baja desbordado a la altura del puente de Baión, en Vilanova de Arousa Martina Miser Río Landro, esta mañana, a su paso por Viveiro, cerca de la presa El río Landro, esta mañana, a su paso por Viveiro, cerca de la presa Edificio de la calle San Carlos, en el barrio de Esteiro, que se desplomó al mediodía de este lunes. CESAR TOIMIL Edificio de la calle San Carlos, en el barrio de Esteiro, que se desplomó al mediodía de este lunes. CESAR TOIMIL Edificio de la calle San Carlos, en el barrio de Esteiro, que se desplomó al mediodía de este lunes. CESAR TOIMIL En Folgoso do Courel cayeron este lunes más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas ROI FERNÁNDEZ En algunas carreteras el agua cae por encima de la calzada, como se ve en esta foto hecha este lunes por la tarde en la subida de la LU-561 hacia el Alto do Boi ROI FERNÁNDEZ Operarios del servicio de jardines trabajando en la tala y retirada del árbol caído en el Cantón, en Ferrol, junto al parque infantil. CÉSAR TOIMIL Las raíces del árbol quedaron al aire tras desplomarse en su totalidad en Ferrol CÉSAR TOIMIL El árbol del Cantón, Ferrol, cayó sobre el tendido del alumbrado navideño, que todavía no se había retirado. CÉSAR TOIMIL Las raíces del árbol quedaron al aire tras desplomarse en su totalidad en este incidente ocurrido en Ferrol CÉSAR TOIMIL Operarios del servicio de jardines trabajando en la tala y retirada del árbol caído en el Cantón, Ferrol, junto al parque infantil. CÉSAR TOIMIL Inundaciones en Landrove, en el municipio de Viveiro Xaime Ramallal Inundaciones en Landrove en el municipio de Viveiro Xaime Ramallal Los bomberos de Ferrol se desplazaron a FIMO para revisar la cubierta del edificio de acceso al recinto, tras levantarse una plancha. CÉSAR TOIMIL Los bomberos de Ferrol se desplazaron a FIMO para revisar la cubierta del edificio de acceso al recinto, tras levantarse una plancha. CÉSAR TOIMIL Pino tumbado por el viento en Santa Cristina, Oleiros D. Vázquez Árbol caído por el viento en Santa Cristina, Oleiros D. Vázquez Paraguas en Vigo para hacer frente a las fuertes lluvias de esta mañana de lunes M.Moralejo Hoy hay alerta naranja en todo el litoral gallego por temporal costero y fuerte oleaje. n la imagen, servicios de emergencias en el Paseo Marítimo de A Coruña Marcos Míguez MetoeGalicia ha activado el aviso rojo para este martes en el litoral coruñés Marcos Míguez Cortada por un derrumbe la carretera alternativa de acceso a San Vicente de Leira en Vilamartín de Valdeorras Cortada por un derrumbe la carretera alternativa de accedo a San Vicente de Leira en Vilamartín de Valdeorras Fuerte temporal en el mar Marcos Míguez Trabajadores del Acuario coruñés en esta mañana de temporal Marcos Míguez Fuerte temporal en el mar Marcos Míguez El río Umia baja desbordado a la altura del puente de Baión, en Vilanova de Arousa Martina Miser El río Umia baja desbordado a la altura del puente de Baión, en Vilanova de Arousa Martina Miser El río Umia baja desbordado a la altura del puente de Baión, en Vilanova de Arousa Martina Miser El río Umia baja desbordado a la altura del puente de Baión, en Vilanova de Arousa Martina Miser El río Umia baja desbordado a la altura del puente de Baión, en Vilanova de Arousa Martina Miser Barco entrando a puerto en Cambados esta mañana Martina Miser Crecida del Tambre en Sigüeiro Xoán A. Soler Crecida del Tambre en Sigüeiro XOAN A. SOLER Crecida del Tambre en Sigüeiro XOAN A. SOLER

El viento y las lluvias que están dejando las borrascas que azotan Galicia generaron el lunes casi 250 de incidencias en toda la comunidad, afectando sobre todo a las provincias de A Coruña y Lugo.

El temporal dejó el lunes una jornada de incidentes que también se ha trasladado al tráfico aéreo este martes. Según los datos de Aena, los vuelos con entrada y salida del aeropuerto de Vigo y A Coruña de primera hora de esta mañana han sido cancelados. Dada la situación meteorológica, no se descarta que más vuelos se vean afectados, por lo que se aconseja a los pasajeros comprobar regularmente la evolución de las incidencias con la aerolínea.

La Xunta ha suspendido el transporte escolar en zonas de Lugo y Ourense. La nieve ha sido el factor determinante para tomar esa decisión. La celebración de actividades extraescolares queda a decisión de los centros, pero quedan en suspenso hasta mediodía del martes en varias zonas de A Mariña y noroeste de A Coruña

Las intensas precipitaciones del lunes se dejaron notar en los ríos gallegos. La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior activó el Plan Especial ante el riesgo de inundación en Galicia (Inungal) en varios puntos de Galicia. La situación de alerta se inició ante el peligro de desbordamiento del río Lérez, en Pontevedra; del Mera, en Ortigueira; del Furelos, a su paso por Santiso; del Mandeo, en Betanzos; el Ouro, en Foz; el Parga, al atravesar Guitiriz; el Ladra, en Vilalba; y el Tambre, a su paso por Oroso. Ya por la tarde se han sumado al aviso El Rego das Mestas, en Valdoviño; el Mendo, en Betanzos; el Cobo, a su paso por Cervo; y el Miño en Lugo. Todos ellos han superado ya los niveles de desbordamiento.

Según la información recibida mediante los sistemas de control y seguimiento, se han superado los umbrales establecidos y estos ocho cursos vienen presentando un crecimiento significativo de sus caudales, por lo que podrían llegar a darse desbordamientos puntuales. El 112 Galicia advierte que en las próximas horas podría ampliarse la lista de ríos en alerta, dada la previsión de precipitaciones.

De hecho, en otros ríos sobre los que aún no se ha activado el aviso se mantiene, no obstante, una intensa vigilancia. Es el caso del Landro, que a su paso por Viveiro ya había anegado algunas fincas cercanas a la presa.

El temporal en Galicia: este martes habrá alerta roja en el mar y nieve a solo 300 metros Xavier Fonseca

En Vilamartín de Valdeorras, los vecinos de las aldeas de San Vicente de Leira y de Robledo han quedado incomunicados, al desplomarse parte del puente que salva el río, muy crecido por las lluvias de los últimos días, que al rebosar ha terminado por echar abajo un lateral de la estructura.

En la ciudad de Pontevedra, las fuertes lluvias de la noche provocaron una pequeña inundación en los sótanos de las oficinas del Ayuntamiento, que requirió la intervención de los bomberos y de técnicos municipales para vaciar un depósito de agua y proceder al secado de la zona, en la que no se produjeron daños materiales significativos. La portavoz del gobierno local, Anabel Gulías, restó importancia al incidente que se produjo «durante la noche por las lluvias que cayeron». El edificio dispone de un depósito de retención de agua que desbordó al no funcionar correctamente el sistema de bombeo. Una avería en el cuadro eléctrico, «probablemente por una subida de tensión», fue la causante de que no se activasen las bombas de achique.

Ráfagas de casi 170 kilómetros por hora

Por el momento, según la red de observación de Meteogalicia, los puntos donde más lluvia se ha recogido son Folgoso do Courel, con 124 litros por metro cuadrado, la estación de la Serra da Faladoira, en Ortigueira, con 117, la Guitiriz-Mirador, en Vilalba, con 105, y la de de Labrada, en Abadín, con 104 litros por metro cuadrado.

Esas lluvias de récord registradas en Folgoso han dejado problemas en las carreteras. De hecho, el tramo provisional de la LU-651 sufrió un derrumbe a media tarde del lunes, pero sigue abierto al tráfico. «Levo moito tempo vindo ao Courel e nunca vira tanta auga correndo por esta estrada», declaraba un un conductor sorprendido que circulaba por este vial.

En cuanto al viento, las ráfagas máximas se han dado en Muras, en concreto en la estación de O Xistral, donde se registraron 169,8 kilómetros por hora pasadas las seis de la tarde: en Penedo do Galo, en Viveiro, con 142,1, de madrugada; y en Punta Candieira, en Cedeira, con 131,5, esta tarde. También se superaron los cien kilómetros por hora en otros puntos de Galicia, como Malpica, A Pontenova, Ortigueira, Manzaneda, Carballeda de Valdeorras, Baleira y Cervantes.

Precisamente el viento ha dejado diversas incidencias en varios municipios. Es el caso de Ferrol, donde tumbó un árbol de 14 metros junto a un parque infantil. Además, se desplomaron dos edificios deteriorados de la zona de Esteiro. También volaron algunas chapas del recinto ferial. En el resto de la comarca, también hubo problemas, como el provocado por un árbol que cortó el tráfico en Moeche, a la altura de la gasolinera.

Edificio de la calle San Carlos, en el barrio de Esteiro, que se desplomó al mediodía de este lunes. CESAR TOIMIL

También en Oleiros tumbó un pino de grandes dimensiones que ya estaba inclinado y que ahora está en el suelo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos varios avisos en la comunidad. Toda la costa gallega está en alerta naranja por fenómenos costeros, ante la previsión de vientos de fuerza ocho y oleaje de seis a ocho metros. Tierra adentro, la mayor parte de Galicia está en alerta amarilla por vientos de más de 70 o incluso 90 kilómetros por hora, a los que se suman en muchos puntos precipitaciones acumuladas de 40 litros por metro cuadrado en doce horas. En A Mariña y el noroeste de A Coruña, el aviso sube a naranja.

Así las cosas, los Concellos han ido tomando precauciones. En A Coruña, por ejemplo, se han cerrado parques y playas, y tuvo que cancelarse una ofrenda floral para conmemorar el 214 aniversario de la Batalla de Elviña que iba a celebrarse en los jardines de San Carlos.

La Xunta suspende el transporte escolar en zonas de Lugo y Ourense por el temporal La Voz

En la Costa da Morte la jornada también ha sido complicada, con los tres principales ríos de la zona, O Castro, Grande y Anllóns, a punto de desbordarse en varios tramos, incluso al paso de este último por el casco urbano de Carballo. Las rachas de viento rozaron los cien kilómetros por hora en Vimianzo, y en puntos como Zas cayeron más de 60 litros de lluvia por metro cuadrado en apenas doce horas, por lo que hubo importantes dificultades en el tráfico rodado. Habrá que aclarar el papel que este mal tiempo tuvo en los percances de tráfico más graves, como el que se cobró la vida de un joven de 27 años en Coristanco, o el de un conductor que chocó contra un árbol en la carretera que une Cee y A Coruña.

En total, entre la medianoche y las seis de la tarde de este lunes, el 112 Galicia había registrado 242 incidencias. 127 de ellas se han producido en la provincia de A Coruña, y 58, en la de Lugo. En Pontevedra se notificaron 45, y en Ourense, 12.

Los incidentes más repetidos han sido las caídas de árboles y ramas en las carreteras (el 112 atendió un total de 119), seguidas de las relacionadas con la prevención de riesgos y de las caídas de cables sobre vías de comunicación.

Desde el servicio de emergencias gallego piden extremar las precauciones ante los avisos por las malas condiciones de tiempo activados para las próximas horas.

[[Información elaborada con las aportaciones de las delegaciones de La Voz de Galicia]]

¿Qué borrasca afecta hoy a Galicia, Gerard o Fien? Xavier Fonseca Desde hace unos años, los servicios meteorológicos nacionales de Portugal (Ipma), Francia (Météo-France), Bélgica (Rmi), Luxemburgo (MeteoLux) y España (Aemet) colaboran para nombrar a las borrascas que producen más impacto en alguno de estos países europeos. «Se tienen en cuenta variables como el viento y este año, además, la precipitación. Cuando el nivel de avisos es naranja o superior se procede a nombrarla», explica Francisco Infante, delegado de la Aemet en Galicia. Cada año se aprueba una lista de nombres que sigue un orden alfabético. La primera bautizada en esta temporada que comenzó en octubre fue Armand. Seguir leyendo