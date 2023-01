Las víctimas del Marisquiño tras el archivo de la causa: «Han pagado 780.000 euros, pero no los daños psicológicos»

Estado en el que quedó el muelle tras el colapso, en agosto del 2018. Xoán Carlos Gil

Dieciséis de las 355 víctimas del accidente de O Marisquiño en Vigo no han aceptado las indemnizaciones que las aseguradoras del Puerto de Vigo y el Ayuntamiento les han ido ofreciendo desde que se abrió la instrucción del caso y cada uno de ellos presentó una demanda de reclamación por los daños sufridos.

Los que sí han cobrado suman 780.000 euros en unas indemnizaciones que los que no las admitieron consideran que «han sido extremadamente bajas». Los daños materiales sufridos en las pertenencias de los afectados no llegaron a 80.000 euros, pero falta algo más. «Les ha salido de maravilla. No han pagado costas, ni intereses, ni han sido compensados por los daños psicológicos. Tengo clientes a los que desde entonces el viento les da pánico, que tienen miedo a subirse a estructuras o escaleras mecánicas, que no son capaces de estar donde haya una aglomeración, o que nunca más han asistido a un concierto. Ellos no estarán satisfechos con el sobreseimiento», manifiesta el abogado Francisco Méndez Senlle. «Sigue habiendo más ediciones de Marisquiño, se han pagado daños físicos a la baja a quienes lo han aceptado, pero no los daños psicológicos que aún permanecen, eso no se ha compensado a nadie», añade.

El auto dado a conocer ayer abre la puerta a que durante un año los afectados puedan plantear una demanda, pero la inexistencia de responsabilidad penal y la posible imposición de costas va a hacer muy complejo que esa vía se abra.

«Una simple inspección visual habría detectado el mal estado del muelle» carlos punzón

«Nos esperábamos que todo acabase así, con un archivo y carpetazo», manifiesta el portavoz de las víctimas del accidente de O Marisquiño, Julio López. «No se ha hecho Justicia. La gente pasó por el juzgado, cogió el cheque, pero Justicia no se ha hecho, porque nuestro objetivo, por delante del dinero o cualquier otra consideración, era conocer de verdad quién fue el culpable de que el paseo se viniese abajo», dice contrariado tras conocer el auto que pone punto y final a la causa de uno de los accidentes con más implicados ocurridos en la historia de Vigo.

«Podía haber muerto gente, podía haberse ahogado. Fue una gran suerte y al mismo tiempo el motivo del archivo. Como no pasó nada grave, pues carpetazo. Pero seguimos sin saber quién o quiénes, o qué administración no veló correctamente por el buen estado de una infraestructura sobre la que han pasado miles y miles de personas, y que se autorizó a que cientos de ellas asistiesen un día a un concierto en el que podía haber habido muertos», recalca López, que también guarda críticas hacia el poder político.

Parte de la estructura que se vino abajo. XOAN CARLOS GIL

Él fue uno de los llamados a declarar en la comisión de investigación creada en el Parlamento de Galicia para dilucidar si existieron responsabilidades políticas por el accidente. «Me hicieron 83 preguntas y perder el tiempo. No ha servido para nada tampoco», concluye el portavoz de las víctimas que estima que, en todo caso y con el argumento del auto judicial, ha llegado el momento de cerrar la herida del accidente de O Marisquiño. «¿Qué vas a hacer? ¿Enfrentarte a un nuevo pleito cuyas costas a lo mejor tienes que pagar tu? Se acabó, no nos queda más ya que pasar página».