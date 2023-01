Formoso recomienda a Rueda «escoitar menos Radio María» y le acusa de estar «máis a dereita» que Mañueco

Lavandeira jr | EFE

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, lamentó esta mañana que el presidente Alfonso Rueda «estea máis á dereita» que su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Argumentó que este ya había reconocido que el protocolo antiaborto que plantean sus socios de Gobierno, Vox, puede «vulnerar os dereitos das mulleres», mientras acusó a Rueda de apoyarlo al entender que «respecta os dereitos» de mujeres y profesionales sanitarios. Le exigió así que «lle explique a cada muller galega que non ten capacidade para decidir sobre o seu propio corpo» y, además, le recomendó que «escoite menos Radio María».

Formoso interpretó, en una rueda de prensa en la sede del PSdeG, donde se reunió con representantes de la plataforma SOS Sanidade Pública, que «chove sobre mollado» en el PP gallego con este tema. Recordó que «a primeira medida lexislativa promovida polo goberno de Feijoo ao chegar á Xunta no ano 2009 foi aprobar unha iniciativa popular para financiar con fondos públicos á entidade antiabortista Red Madre». Además, añadió que como presidente del PP votó en el Senado contra la norma que impide «acosar ás mulleres que deciden interromper o embarazo».

El líder del PSdeG cree que tanto Rueda como Feijoo están influidos por la corriente ultraderechista global «seguindo os pasos do Trumpismo e do Bolsonarismo para facer que Galicia viva nun pasado enraizado aínda no PP», si bien consideró que «a sociedade galega vai por outro lado», que entiende que es «cara a posicións moito máis progresistas».

Apoyo a la manifestación del 12 de febrero

Valentín González Formoso se reunió, minutos antes, con representantes de la plataforma SOS Sanidade Pública para apoyar la convocatoria de la manifestación que recorrerá las calles de Santiago el próximo 12 de febrero «con motivo do deterioro constante do sistema sanitario galego». El secretario xeral pidió «encher as rúas para mandar un mensaxe claro ao Goberno galego de que a cidadanía quere defender a súa sanidade pública», que consideró «en risco» porque los populares «teñen intención de desmantelalo». Defendió que ante esa estrategia habrá «partidos, organizacións e unha sociedade en fronte».

El jueves 19 de enero, la plataforma se reunirá con el coordinador autonómico de Podemos Galicia, Borja San Ramón, y el 23 de enero será el turno de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón.