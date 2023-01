Se amplía la alerta naranja por nevadas al sur de la provincia de Ourense y se mantiene la suspensión del transporte escolar en la jornada del miércoles

Un hombre camina bajo la nieve en Pedrafita el pasado domingo ALBERTO LÓPEZ

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha ampliado la alerta por nevadas. El sur de la provincia de Ourense se suma ahora al aviso naranja que ya pesaba sobre las zonas de montaña de esa provincia y de la de Lugo. Se prevé que pueda haber acumulaciones de 5 centímetros de nieve en 24 horas en cualquier cota de altura, que en el caso de las áreas montañosas lucenses y ourensanas pueden llegar a 20 centímetros por encima de los 800 metros de altitud.

Además, el centro y sur de Lugo, el interior de A Coruña y de Pontevedra, el noroeste de Ourense y el área de Valdeorras están en alerta amarilla, por posibles acumulaciones de nieve de 4 centímetros entre los 300 y los 500 metros de altitud.

Los avisos estarán activos este martes y también mañana miércoles.

Así las cosas, la Comisión Escolar de Alertas, reunida de nuevo hoy para evaluar la evolución de la situación meteorológica, ha acordado mantener la suspensión del transporte escolar durante toda la jornada del miércoles en las zonas afectadas por la alerta naranja, a las que se suman ahora los concellos del sur de Ourense.

Más de mil escolares no fueron a clase

La Consellería de Educación estima que alrededor de un millar de escolares no acudieron este martes a sus centros educativos en las zonas en las que la previsión de nieve llevó a suspender el transporte escolar.

200 de esos estudiantes no pudieron hacerlo por que sus centros optaron directamente por suspender las clases debido al temporal. Cerraron siete centros de la provincia de Lugo: el CFEA de Becerreá (Becerreá), el CPI de Cervantes (Cervantes), el CPI Poeta Uxío Novoneyra (Folgoso do Courel), el CEIP de Negueira de Muñiz (Negueira de Muñiz), el CEIP de As Nogais (As Nogais), el CEIP de Samos (Samos) y el CEIP Eduardo Cela Vila (Triacastela).

Tampoco acudieron a clase otros 400 alumnos de ocho centros educativos situados en los municipios lugueses de Baleira, Becerreá, O Incio, A Fonsagrada, Navia de Suarna y Pedrafita do Cebreiro, que sí abrieron sus puertas.

En Ourense no hubo centros que decidiesen suspender las clases este martes pero en los quince afectados por la anulación del servicio de transporte hubo 584 alumnos que no asistieron, según la Xunta.