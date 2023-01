Rueda al Gobierno por la ley del litoral: «Moi valente con nós, pero garda silencio con lugares onde falan de independencia»

Rueda, este lunes, en las instalaciones del grupo Intaf, en Narón kiko delgado | EFE

La Xunta ya tiene en fase de exposición pública el anteproyecto de la ley de litoral. Pero el Gobierno califica el texto como «casi una declaración de independencia», según manifestó el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Ante esta postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el presidente autonómico, Alfonso Rueda, acusa a Moncloa de cometer «unha listaxe de agravios con Galicia». «O Goberno é moi valente con nós, pero garda silencio absoluto con outros lugares de España onde falan de independencia», censura Rueda. Confía en que eses «agravios» finalmente no se «materialicen na ordenación do litoral porque nos xogamos moito: toda a cadea económica de valor que crea moita riqueza na costa».

Tras una visita a las instalaciones del Grupo Intaf en Narón, el presidente de la Xunta fue preguntado por la prensa sobre las palabras de Morán. «Escoitei onte esas declaracións e non me fixeron graza porque é un asunto moi serio, diríalles ao secretario de Estado e ao Goberno central que, si lles preocupan os temas da independencia, sóbralles onde mirar», apuntó. En ese sentido, Rueda añadió que «Galicia sempre se portou dun xeito absolutamente leal coa Constitución e coas competencias de cada un, ten graza que falen de independencia coas cesións que se fan todos os días ao independentismo catalán, que é o que garante un pouco máis de tempo na Moncloa».

Para el presidente autonómico, el Gobierno «erra o tiro, porque intentamos protexer o noso litoral e compatibilizar a sostenibilidade ambiental coa vida económica». Recuerda que «hai xa sete meses que esperamos a opinión do Goberno sobre o ditame do Consello Consultivo, órgano asesor da Xunta, que xa dixo que a lei de litoral era perfectamente viable dende o punto de vista xurídico e compatible co ordenamento constitucional». Dicho informe fue entregado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la visita de Alfonso Rueda a la Moncloa en el mes de julio. «Agora o secretario de Estado descabálgase con estas declaracións, supoño que as faría porque non coñece moi ben o que facemos», añadió el líder gallego.

Al Gobierno central, Rueda le reclama «un pouco de coherencia e valentía e que nos deixe facer as cousas dentro da lealdade constitucional. Somos os primeiros interesados en respectar o medio ambiente. O que non se podo dicir é que non se pode facer nada, como pretende o Goberno central».

Protocolo antiaborto en Castilla y León

Preguntado por los periodistas sobre el protocolo antiaborto impulsado por Vox en Castilla y León, el titular autonómico indicó que no conoce el debate «en profundidade». Pero se remitió «ao manifestado polo presidente de Castilla y León dúas veces esta fin de semana, a medida está dentro da normativa e respecta tanto os dereitos das mulleres como os dereitos dos sanitarios». «Teño que quedarme con esa parte, como non podía ser doutra maneira», concluyó Rueda.