PSdeG y BNG acusan al PP de «chegar tarde» a reclamar las competencias en la gestión del litoral

Lavandeira jr | EFE

«Non é un tema pacífico para o Goberno galego», resumió Luis Álvarez, portavoz del PSdeG en el Parlamento, al ser preguntado por el conflicto entre la Xunta y el Ejecutivo central por la gestión y ordenación del litoral. El anteproyecto de ley autonómica con el que la Xunta pretende lograr esas competencias, todavía en fase de exposición pública, llega demasiado tarde para los dos grupos de la oposición. Ni Álvarez ni la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quisieron valorar este documento hasta que entre el texto definitivo a la Cámara, pero ambos coinciden en que la reclamación de estas competencias por parte del Gobierno gallego debería haberse producido hace años.

El socialista tiró de hemeroteca y recordó que el expresidente Emilio Pérez Touriño trató de incluir esta modificación en la fallida reforma del Estatuto hace ya 16 años. «De ter chegado a bon porto, non nos tería nesta situación agora», advirtió. Acusó a los populares de haber bloqueado ese cambio estatuario, así como el rechazo a una proposición no de ley en marzo del 2019 que pedía dar «os pasos necesarios» para alcanzar 30 nuevas competencias para Galicia, entre ellas la gestión del dominio público marítimo-terrestre y la ordenación de los usos y actividades del litoral y el otorgamiento de las concesiones y autorizaciones para la utilización del dominio público terrestre. «Se no 2007 bloquean o avance da reforma estaturia e, no 2019, vota en contra tamén diso, que cambiou no PP nestes últimos tempos?», preguntó Álvarez, retórico, en rueda de prensa, que insistió en el apoyo de los socialistas a este sector «totalmente estratéxico» para la comunidad.

La respuesta la dio, minutos después, Ana Pontón desde la sala de su grupo parlamentario. «O PP só busca confrontación, pero non darlle unha solución ao problema real que ten o noso litoral», interpretó. «Sempre chegan tarde a todos os temas. Deberían levar trece anos para ter as competencias, non só na xestión, senón tamén na planificación do noso territorio», exigió la líder nacionalista, que no definió cómo tendría que articular la Xunta esa reclamación, pero que su partido trabajará porque Galicia tenga «competencias plenas» en esta materia. Pontón recordó que los populares no lograron una sola transferencia desde que gobiernan en 2009, por lo que admitió tener «pouca fe» en que vayan a lograrlo ahora. Encajó así las ambiciones de la Xunta con este anteproyecto de ley como parte del plan de un PP gallego «cada vez máis subordinado á estratexia que ten marcada dende Madrid, dende a rúa Génova».

Una ley que tenga «garantías xurídicas»

Pontón condicionó la articulación del texto definitivo del anteproyecto de ley para expresar la postura de su grupo. Lo mismo indicó Luis Álvarez, que además reclama a la Xunta que la tramitación parlamentaria se inicie sobre una norma con «garantías xurídicas». «A pelota está agora no tellado da Xunta, teñen que lexislar con seguridade e aportar certezas aos sectores afectados», expuso. Señaló así el fallo del Tribunal Constitucional (TC) contra el recurso que presentó la Xunta al artículo 20 de la Ley de Cambio Climático que alude a la prórroga de concesiones, lo que motivó el impulso de la futura ley autonómica. El portavoz socialista recordó que el Gobierno gallego tenía «a absoluta certeza» de que el recurso iba a prosperar, pero que el TC desestimó esas pretensiones por generar «inseguridade xurídica».

También respondió sobre este asunto Pedro Puy, portavoz del PP en el Parlamento, después de que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, definiese este fin de semana la normativa como «casi una declaración de independencia». Defendió que el anteproyecto de ley «baséase no Estatuto», citando el artículo que recoge las competencias exclusivas de Galicia -el tercer punto alude a la ordenación del territorio y del litoral-. «Non hai ningún trazo de inconstitucionalidade» en el texto, argumentó Puy, que citó también los informes del Consello Consultivo de Galicia y el Observatorio del Litoral y las opiniones de expertos consultados, por lo que le «sorprende» la respuesta del Gobierno central. También reprochó al BNG que no se posicionase contra este tipo de «actitudes centralistas» de Moncloa.

La conselleira de Medio Ambiente: «Dicir que é case unha declaración de independencia, é un insulto»

Tras un acto en A Coruña, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, consideró que las declaraciones de Morán son «impropias» de un secretario de Estado. «Estou segurísima de que non leu o anteproxecto de lei. Vai facer un mes que llo pasamos ao Ministerio de Transición Ecológica, porque teñen que facer o informe pertinente», que sin embargo no ha sido aún remitido a la Xunta, censuró. Vázquez amplía el plazo administrativo de quince días para hacerlo a un mes «por respecto institucional» y por querer convertir la futura ley en una norma «moi participada». «Dicir que é case unha declaración de independencia, é un insulto», denunció.

«Cando a Xunta quere ordear é porque o ten recoñecido a través do Estatuto e da Constitución. Este texto está moi traballado por grandes xuristas galegos, quen máis coñece o litoral. Tamén se presentou a distintos catedráticos de dereito constitucional e administrativo», respondió la titular de Medio Ambiente, que pidió al número dos de Teresa Ribera prudencia en sus declaraciones y respeto «aos galegos e aos grandes profesionais galegos».