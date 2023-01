Gómez-Reino seguirá en la dirección de Podemos Galicia como portavoz

Verónica Hermida, responsable de la Secretaría de Política e Comunicación; Borja San Ramón, coordinador nacional, y Antón Gómez-Reino, portavoz de Podemos Galicia.

Podemos Galicia ha nombrado esta mañana a los integrantes de su nuevo consejo de coordinación. El organismo, liderado por Borja San Ramón como coordinador nacional, contará entre sus filas al anterior secretario general, Antón Gómez-Reino, que ejercerá como portavoz. San Ramón agradeció a Gómez-Reino su labor durante ese período: «Como secretario de organización da súa executiva, puiden ver de primeira man o gran traballo que fixo revitalizando a organización estes últimos anos. Para a nova dirección é un privilexio contar con el como voceiro noso, e voceiro tamén dos intereses das galegas no Congreso dos Deputados».

El objetivo de la «nova etapa» que abre la formación morada, es «facer que Alfonso Rueda pase á historia como ‘O Breve' á fronte da Xunta de Galicia», afirmó San Ramón, quien detecta ilusión entre los militantes para «facer medrar a organización e volver ao Parlamento de Galicia».

El coordinador añadió que su partido seguirá planteando «propostas transformadoras» y advirtió que «falta vida no Parlamento», en el que echan de menos la presencia de colectivos sociales. Por ese motivo, el próximo paso del partido será «manter xuntanzas cos colectivos que traballan no país porque cremos que só con eles construiremos unha Galicia con futuro», además de «reivindicar o papel do público para mellorar a vida da xente, fronte ás políticas do Partido Popular de desmantelamento dos servizos públicos».

La composición del nuevo consejo de coordinación fue aprobada por el Consello Cidadán de Podemos Galicia a propuesta del coordinador nacional. Estos son sus componentes.

Secretaría Política e Comunicación. Portavoz de Podemos Galicia: Verónica Hermida Longa (Vilagarcía).

Portavoz de Podemos Galicia: Antón Gómez-Reino Varela (A Coruña).

Secretaría de Medio Rural: María Mercedes Martínez Modroño (A Teixeira).

Secretaría de Formación e responsable comarcal de Noia: Lorena País Abeijón (Noia).

Secretaría de Economía e Finanzas: Susana López Verde (Ferrol).

Secretaría de Sanidade e Saúde Pública: María Luisa Lores Aguín (Pontevedra).

Secretaría de Municipalismo: Manuel Nogueira Pérez (O Carballiño).

Secretaría de Círculos: Alfonso Víctor Ferreiro Outomuro (Ourense).

Secretaría de Servizos Públicos: Isabel Faraldo Calvo (A Coruña).

Secretaría de Economía Social emprendemento e traballo Autónomo: Ximena Cheda Tuya (Lugo).

Adxunto á Coordinación Nacional: Juan Manuel da Silva Suárez (Vilagarcía).

Secretaría de Análise Político: Francisco de Asís Pardo Senín (A Coruña).

Secretaría de Lingua e Cultura: Marcos Villar Fernandez (Santiago).

Secretaría de Feminismos e LGTBI+: Andrea Obenza Pérez (Vilagarcía).

Secretaría de Acción Sindical e responsable comarcal de Vigo: Gloria Alonso Domínguez (Vigo).