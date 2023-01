El PPdeG reclama a Sánchez el cese de Irene Montero y Ángela Rodríguez

Paula Prado, secretaria xeral del PP de Galicia. XOAN A. SOLER

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha reclamado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y a su secretaria de Estado, Ángela Rodríguez, después de «rirse das vítimas» de violencia sexual y romper «todas as liñas vermellas».

Prado recordó que, solo en Galicia, 20 agresores sexuales se han visto beneficiados por la ley del «solo sí es sí», mientras que en España esa cifra se eleva a 160.

Prado mostró su apoyo a la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, por haber plantado a Rodríguez esta mañana. «Ninguén entendería que se sentase a falar coa número dous de Igualdade como se nada pasara. Basta xa de branquear as decisións do Goberno de Pedro Sánchez», demandó.

La secretaria general del PPdeG también cargó contra el BNG por haber apoyado la ley del «solo sí es sí» y no haber exigido explicaciones a Ángela Rodríguez. Prado se preguntó cómo es posible que Ana Pontón, Olalla Rodil y Noa Presas, que «enchen a boca no Parlamento defendo a igualdade», no hiciesen ninguna valoración sobre las bromas de Rodríguez. «Están de acordo? Claro que están de acordo, son cómplices do Goberno de España». La popular recordó que el Bloque aprobó la ley del «solo sí es sí» y les reprochó echar la culpa de sus resultados «aos xuíces por aplicala. Este é o BNG, que di que é feminista, pero é feminista só de boquilla», concluyó.