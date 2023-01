La número dos de Transportes: «No puedo meter presión por los trenes Avril cuando se trata de homologarlos, no se puede tomar ningún riesgo»

La secretaria de Estado de Transportes, esta mañana en Foz. Pepa Losada

La número dos del Ministerio de Transportes, Isabel Pardo de Vera, ha evitado esta mañana comprometer cualquier fecha para la llegada de los trenes Avril a Galicia explicando que el proceso de homologación al que se están sometiendo estas máquinas es «muy complejo, muy delicado». «Los trenes ya están fabricados y los está probando Talgo, tenemos reuniones semanales con ellos, pero se trata de un proceso muy delicado, estamos hablando de material rodante a 330 kilómetros por hora, y no podemos permitirnos nada, tienen que pasar todas las pruebas, se está supervisando todo, hay incidencias, son pruebas, pero van bien», apuntó.

Los Avril son un modelo de tren innovador que permite circular por vías de ancho ibérico y ancho internacional, lo que facilitará, cuando se pongan en circulación, que haya alta velocidad ferroviaria por toda Galicia, reduciendo los tiempos con Madrid. Ahora los modelos AVE solo llegan a la estación de Ourense.

«No puedo meter presión cuando se trata de homologar estos modelos, que son muy innovadores [...] se trata de seguridad», ha alegado la secretaria de Estado de Infraestructuras. Lo cierto es que ha sido ella misma quien ha ido moviendo el calendario de llegada de los Avril en los últimos meses. La última fecha la dio en una entrevista en la TVG esta misma semana, cuando apuntó al verano; la fecha anterior era primavera.

El retraso de los Avril pone al límite la operación de trenes en la línea de alta velocidad gallega pablo gonzález

«No tenemos más reto que disponer de los Avril, no solo para Galicia, sino porque supondrán una reconfiguración de todos los tráficos [ferroviarios] en España, tenemos una carencia de material rodante, no tenemos trenes para Extremadura, no pueden llegar a Almería... Soy la primera en empujar y empujar por ellos», pero, ha insistido, se ha de dejar tiempo para una homologación «exhaustiva» de estos modelos para que «no haya ningún riesgo».

Pardo de Vera recordó que en el 2016 ella ya estaba en el ADIF -el gestor de infraestructuras ferroviarias- y que entonces no se actuó para agilizar la fabricación de los Avril. «Se quedaron de brazos cruzados, había que darse prisa entonces en la fabricación, pero no ahora en la homologación», ha insistido durante una visita a Foz para comprobar mejoras de seguridad viaria. También allí ha explicado que sigue abierta la investigación sobre el accidente de autobús del 24 de diciembre en Cerdedo-Cotobade, con 7 muertos al caer al río Lérez. «Se están investigando todas las causas, pero no era un punto de concentración de accidentes», ha explicado la dirigente gallega.