Miñones cifra en 23 millones al día la financiación extra que recibe Galicia del Gobierno

«En el momento en el que la Xunta más critica al Gobierno central», el delegado del Gobierno, José Miñones, salió este jueves al contraataque enarbolando la bandera de la «financiación récord» que el Ejecutivo destinará a Galicia este año: 13.000 millones de euros entre transferencias directas, inversiones en los presupuestos y fondos Next Generation. En el último lustro, añadió, los fondos para la comunidad ascendieron a «42.696 millones, 23 millones de euros más al día que cuando gobernaba el PP».

El delegado señaló que ese desembolso es fruto de un Ejecutivo que «se ha arremangado y ha dado la cara por Galicia», una actitud que contrapuso a la de una Xunta «paralizada». «No es de recibo que la única acción del gobierno de Rueda sea la declaración diaria contra el Gobierno de España para ocultar su inactividad», denunció Miñones.

El delegado, que se comprometió a seguir compareciendo cada seis meses para detallar la acción del Gobierno, e invitó a la Xunta a hacer un ejercicio similar de transparencia, lamentó que el Ejecutivo autonómico todavía «no tenga un plan industrial» para encuadrar las ayudas de los fondos europeos. Criticó además que la Xunta «pide financiación, pero no aporta ni un euro» a los proyectos industriales; y le recriminó que reduzca sus partidas para programas como la ayuda en el hogar cuando el Gobierno aumenta sus fondos.

Los trenes Avril

El delegado respondió a las críticas de la Xunta por el retraso de los trenes Avril. Se preguntó: «¿Los que ahora critican que no llegan, en el 2016, 2017, 2018 dónde estaban?». Porque a su juicio entonces se podía acelerar la contratación, pero ahora, «cuando llega la homologación es cuando no se pude correr». Miñones, que no precisó plazos, concluyó que los trenes «se pondrán en marcha cuando se tenga seguridad de que funcionan. Es lo que se merecen los gallegos». Alfonso Rueda tachó sus declaraciones como una «broma» tras los retrasos acumulados.

Los proyectos industriales

Miñones subrayó que Galicia «no va a quedar fuera» de las ayudas estatales para los proyectos de hidrógeno verde, aunque no recibió fondos en el primer grupo de subvenciones. El delegado explicó esa situación porque se trata de un «proyecto novedoso», el primer corredor verde de la UE» y aún se está «intentando dar respuesta» al compromiso contraído con Portugal y Francia. Son las empresas de transporte las encargadas de diseñar las interconexiones con sus países, añadió, pero «en el Gobierno tenemos claro que Galicia es una potencia en hidrógeno y, por lo tanto, no va a quedar fuera (...) hay un compromiso claro».

Miñones también trató los fondos Next Generation, cuya gestión ha provocado críticas de la Xunta. Sobre Stellantis, explicó que el Gobierno está buscando vías para financiar el proyecto de la compañía de automóviles, puesto que necesitaba fondos más allá del 2025, y el plan de recuperación finaliza ese año.

En el caso de Altri, explicó que se mantienen conversaciones con la empresa para que presente un «proyecto definido» que pueda salir adelante; y sobre Alcoa criticó que fue preciso solicitar en cuatro ocasiones a la Xunta los informes sobre los parques eólicos que suministraran a la planta.