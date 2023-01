Galicia, Castilla y León y Asturias reivindicarán juntas en Santiago el Corredor Atlántico de Mercancías

Un tren de mercancías procedente de Vigo atraviesa la estación de A Pobra do Brollón CARLOS RUEDA

Galicia, Castilla y León y Asturias reivindicarán juntas el Corredor Atlántico de Mercancías en un foro que se celebrará el 27 de enero en Santiago, y en el que participarán los presidentes de las tres comunidades: los populares Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco y el socialista Adrián Barbón.

El foro contará con la participación de representantes de los empresarios, los puertos y las plataformas logísticas de las tres comunidades.

El encuentro, señalaron desde la Xunta, refuerza la «alianza estratéxica» que las tres comunidades forjaron en el 2017 con el fin de que el noroeste peninsular no se quedara fuera de los corredores europeos de transporte, lo que suponía un «erro histórico».

El objetivo del foro es aprovechar la oportunidad abierta por los fondos Next Generation para «impulsar a remodelación global da rede ferroviaria do noroeste que está incluída no trazado do Corredor Atlántico». Esos fondos se suman a los recursos ya incluidos en el plan Conectar Europa, que está dotado con 25.800 millones de euros para el período 2021-2027.

El foro se celebrará en el Palacio de Congresos de Santiago, donde se presentará la estrategia elaborada por las tres autonomías para la citada modernización del sistema ferroviario.

El Gobierno gallego precisó que entre las metas del plan figura triplicar el transporte de mercancías para el año 2040, superando los 20 millones de toneladas por año. Esa cifra permitirá que se muevan por tren el 12 % de las cargas, un porcentaje similar a la media europea.

Esa pretensión encaja en la planificación del Ministerio de Transportes que, de acuerdo con la estrategia de la UE, quiere aumentar el uso del ferrocarril para reducir las emisiones contaminantes y el uso de combustibles fósiles.

Además, las tres comunidades reclamarán al Gobierno que elabore un plan director para el Corredor Atlántico que impulse las inversiones con el respaldo de la Unión Europea.

Otra de las demandas es el nombramiento de un comisionado responsable de coordinar las prioridades de actuación y actuar como interlocutor entre el Gobierno y las autonomías.