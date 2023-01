Rueda lamenta la «alegría nos prazos» del Gobierno con los trenes Avril

Xoán A. Soler

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha pronunciado hoy miércoles sobre la decisión del Gobierno de invitar al presidente de la Generalitat Pere Aragonès a la cumbre hispano-francesa, cuando la Xunta no fue invitada a la reciente cumbre con Portugal. Rueda consideró «moi lóxico» el convite a Aragonés si Cataluña tiene intereses en el encuentro, pero subrayó que en coherencia fue «ilóxico» no invitar al Gobierno gallego al encuentro con el Ejecutivo luso, que se celebró en Viana do Castelo, «a 30 kilómetros de Galicia». Rueda subrayó que la Xunta pidió «o mesmo», asistir a la reunión, y se les respondió «non, baixo ningún concepto». Se evidencia así una vez más, denunció, «un tratamento diferente» que atribuyó a que «os intereses electorais o Goberno non están en Galicia en ningún caso, e o lamento moitísimo».

Rueda recordó otros casos como el retraso de los trenes Avril, los que traerán la alta velocidad a Galicia. Señaló que el compromiso inicial era que empezasen a funcionar el pasado junio, pero en el último momento se anunció su retraso hasta el primer trimestre de este año. El Gobierno central, «que nunca ten culpa de nada», responsabilizó al fabricante; pero se ha vuelto a romper el compromiso. «Fomento non quere dar datas despois de varias datas fallidas» y si hay que «arrancarlle alguna será no verán ou no outono». Esa «alegria nos prazos» demuestra para Rueda que el Gobierno no tiene Galicia entre sus prioridades. El presidente lamentó que el retraso de las nuevas máquinas limitó la llegada de visitantes en el pasado Xacobeo, y añadió que ahora se pone en riesgo el próximo verano. Rueda recalcó además que se desconoce aún cuántos trenes vendrán a Galicia de los 30 en fabricación y qué tipo, ya que hay unos vehículos más rápidos que otros.