La Xunta ve «incomprensible» el retraso de los trenes Avril y exige un cronograma «concreto e certeiro»

La puesta en servicio de los trenes de alta velocidad Avril puede tardar más de lo que estaba previsto. La secretaria de Estado de Transportes, la ingeniera gallega Isabel Pardo de Vera, ha dado a entender que no estarán en funcionamiento en primavera, como estaba previsto inicialmente, «sino en verano o principios del otoño». En una entrevista en el programa Conexión Galicia de la TVG, la segunda autoridad del Ministerio de Transportes no quiso dar una fecha cerrada sobre el inicio del funcionamiento de los trenes que recortarán los tiempos de viaje desde las ciudades del eje atlántico de alta velocidad a Madrid. No obstante, parece que se ha descartado el plazo inicial que dio en una entrevista en La Voz de Galicia realizada en julio del año pasado, en la que situaba el inicio de la operación de estos trenes en el primer cuatrimestre de este año. Aunque ya entonces era reacia a dar fechas, pues el proceso de homologación depende en exclusiva de Talgo, aseguró que si se cumplía la programación de la empresa fabricante podrían estar preparados para la circulación en primavera. «Si cumplen esos hitos se nos da un horizonte del primer cuatrimestre del 2023. Pero con todas las cautelas de que cumplan todas las entregas comprometidas y de que no aparezcan incidencias nuevas», aseguró después de conocerse que los trenes no estarían disponibles en el verano del 2022, como se había comprometido en su momento también con muchas prevenciones.