Transportes dice ahora que los trenes Avril, que recortarán los tiempos de viaje a Madrid, no llegarán hasta el verano

Tren Avril Talgo

La puesta en servicio de los trenes de alta velocidad Avril puede tardar más de lo que estaba previsto. La secretaria de Estado de Transportes, la ingeniera gallega Isabel Pardo de Vera, ha dado a entender que no estarán en funcionamiento en primavera, como estaba previsto inicialmente, «sino en verano o principios del otoño». En una entrevista en el programa Conexión Galicia de la TVG, la segunda autoridad del Ministerio de Transportes no quiso dar una fecha cerrada sobre el inicio del funcionamiento de los trenes que recortarán los tiempos de viaje desde las ciudades del eje atlántico de alta velocidad a Madrid. No obstante, parece que se ha descartado el plazo inicial que dio en una entrevista en La Voz de Galicia realizada en julio del año pasado, en la que situaba el inicio de la operación de estos trenes en el primer cuatrimestre de este año. Aunque ya entonces era reacia a dar fechas, pues el proceso de homologación depende en exclusiva de Talgo, aseguró que si se cumplía la programación de la empresa fabricante podrían estar preparados para la circulación en primavera. «Si cumplen esos hitos se nos da un horizonte del primer cuatrimestre del 2023. Pero con todas las cautelas de que cumplan todas las entregas comprometidas y de que no aparezcan incidencias nuevas», aseguró después de conocerse que los trenes no estarían disponibles en el verano del 2022, como se había comprometido en su momento también con muchas prevenciones.

Ahora, sin embargo, ya empieza a hablarse del verano o incluso el otoño como el horizonte más realista. Preguntada en el programa por la puesta en servicio de la nueva generación de trenes AVE, aseguró: «Espero que este curso, ojalá más hacia el verano o principios del otoño estén estos trenes Avril. No me atrevo dar una fecha porque estamos hablando de homologación. Lo ideal habría sido que se empezaran a fabricar antes y no estaríamos ahora con este retraso, teniendo la infraestructura y no disponiendo de los trenes», aseguró Isabel Pardo de Vera en la televisión pública gallega.

El retraso de los Avril pone al límite la operación de trenes en la línea de alta velocidad gallega pablo gonzález

La homologación de este material rodante ha causado múltiples tensiones entre Renfe y Talgo, con duras acusaciones cruzadas entre la operadora pública y el fabricante. En septiembre, Renfe reprochó a Talgo que no existiera un calendario para la entrega de estos trenes de la serie 106, cuyas primeras unidades deberían haber estado a disposición de la operadora «en enero del 2021, tras la revisión inicial del contrato por el covid».

Los canales de comunicación entre ambas compañías llegaron a romperse después de que Renfe anunciara que iba a llevar a los tribunales lo que consideraba un «incumplimiento de contrato». El presidente de Talgo, Carlos Palacio Oriol, remitió el verano pasado una carta a su homólogo de la operadora ferroviaria, Isaías Táboas, en la que culpaba del retraso en la entrega a los efectos de la pandemia y a las dificultades que habrían puesto el ADIF y Renfe en el desarrollo de las pruebas necesarias para la homologación.