Portugal garantiza que el AVE de Oporto a Vigo no se resentirá por el cambio de ministro de Infraestructuras

COMBOIOS DE PORTUGAL

El Gobierno de Portugal mantiene invariables sus planes de conexión ferroviaria en alta velocidad pese al cambio de ministro de Infraestructuras con el que ha arrancado el 2023. El gabinete del lisboeta João Galamba reitera su voluntad de mantener el proyecto de tren rápido con Vigo como salida del norte del país hacia el centro de la Península, tal y como lo presentó el primer ministro luso, Antonio Costa, y el ahora dimitido Pedro Nuno Santos en septiembre del año pasado.

En declaraciones a La Voz, el nuevo secretario de Estado de Infraestructuras de Portugal, Frederico Francisco, asegura que «el cambio en el Gobierno no trae ninguna variación respecto a los proyectos de alta velocidad». «Seguiremos avanzando», concede el número dos del nuevo ministro al ser preguntado en concreto por el proyecto que enlazará Lisboa con Oporto y Vigo, para el que él mismo se encargó de reclamar un calendario concreto al Ejecutivo español en la cumbre que los gobiernos de los dos países celebraron el pasado 4 de noviembre en la Pousada de Santa Luzia en Viana do Castelo.

Frederico Francisco fue adjunto al gabinete del anterior ministro Pedro Nuno Santos, hasta que este dimitió en Navidades salpicado por la polémica generada por la indemnización de medio millón de euros cobrada de la aerolínea pública TAP por la secretaria de Estado de Hacienda. Francisco ha sido hasta ahora coordinador de la elaboración del Plan Ferroviario Nacional de Portugal, el que define que el viaje entre la estación de ferrocarril de Oporto Campanha y la de Vigo-Urzaiz se pueda realizar en 1 hora y 5 minutos a partir del año 2030, que el aeropuerto Sá Carneiro y la ciudad olívica queden unidos en una segunda fase en tan solo 48 minutos, o que el recorrido entre A Coruña y Lisboa se sitúe por debajo de las cuatro horas. El secretario de Estado de Infraestructuras luso conoce, en todo caso, el potencial de las comunicaciones entre Galicia y el norte de Portugal, región en la que ha vivido y trabajado como profesor invitado en el departamento de Física y Astronomía de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oporto, en la que es investigador del Centro de Física al igual que en la del Minho de Braga.

La incorporación de João Galamba a la dirección del Ministerio de Infraestructuras luso desde la secretaría de Estado de Medio Ambiente y Energía es leída en Portugal en clave interna del Partido Socialista, en el que junto a su antecesor y otros tres dirigentes formaban el denominado grupo de los «jóvenes turcos», ala izquierdista cuando la formación estaba liderada por Antonio José Seguro. Su amistad con el anterior ministro de Infraestructuras también es entendida como un gesto de continuidad en los proyectos de transportes puesto en marcha por el Gobierno, como también interpretó el propio presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, quien al conocer la designación del nuevo ministro manifestó que «el primer ministro prefirió apostar por la continuidad para no poner en peligro proyectos en marcha como el del nuevo aeropuerto de Lisboa y el ferrocarril».

Desde el Ministerio de Transportes español, el cambio del responsable de la cartera homóloga en Portugal es visto con normalidad, indicando que «sorprendería que el relevo pueda llegar a tener algún impacto en los proyectos ferroviarios conjuntos», otorgando una relevancia total a que el plan de modernización del tren en el país vecino fuese presentado por el primer ministro como un proyecto de Estado. Eso sí, desde el ministerio que dirige Raquel Sánchez se sigue sosteniendo que el tren de alta velocidad transfronterizo está más avanzado del lado gallego, como aseguran prueba la licitación realizada a finales de diciembre del estudio informativo de la salida sur que hará posible la continuidad del corredor del eje atlántico hacia Portugal. «Lo importante sigue siendo que muevan ellos su parte del proyecto, porque no servirá de nada que nosotros nos demos prisa si del otro lado de la frontera no lo hacen», señalan las fuentes ministeriales consultadas. «La salida sur de Vigo no tiene sentido sin la parte portuguesa», insisten aguardando a que João Galamba opte por impulsar y coordinar el calendario de ejecución del tren rápido Oporto-Vigo.