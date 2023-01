La interpretación de PP y BNG sobre lo que dura un año impide fijar aún el debate de la autonomía con Alfonso Rueda

Xoan Rey | Efe

En el pazo do Hórreo, el tiempo no transcurre igual para todos. Para algunos lo hace demasiado deprisa, pero para otros no tanto. El reglamento del Parlamento no ayuda a encontrar un término medio. Según el libro de normas de la Cámara, cada año se celebrará el debate sobre Política Xeral de Galicia, el conocido sobre el estado de la autonomía, o del estado da nación, según lo llama el Bloque. Pero, dice ese reglamento, nunca se convocará en el mismo ejercicio en que el presidente de la Xunta es investido. Y aunque pueda resultar claro, la consideración de lo que es un año da lugar a distintas interpretaciones. Para la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, cualquier fecha a partir del próximo 17 de enero, cuando se celebrará el primer pleno del 2023, es óptima para fijarlo. Este lunes urgió a ello ante un PP «sen proxecto de futuro para o país». Para Pedro Puy, portavoz de los populares en la Cámara, el calendario se abrirá a partir de mayo, cumplido un año, 12 meses, desde la investidura de Alfonso Rueda.

«Están no seu dereito de pedir este debate, non o discuto, pero isto non se produciu nunca na nosa autonomía», advirtió el portavoz parlamentario, que concedió que la «interpretación literal» del artículo permitiría celebrar el pleno «mañá mesmo», pero que no sería lo habitual. En lo que va de legislatura solo se celebró en una ocasión: el 13 y 15 de octubre del 2021. Las elecciones del 2020 tuvieron lugar en verano, por lo que el debate pasó a organizarse en el inicio del curso político del año siguiente, y el nombramiento de Rueda como titular de la Xunta en mayo impidió que se convocase en el 2022. A pesar de ello, Ana Pontón reclamó ya en septiembre que el Parlamento acogiese un nuevo debate que impide el reglamento.

«Galiza está quedando atrás ante un Goberno do PP instalado na rutina, sen pulso político e sen proxecto para sacar o país adiante. Non é capaz de defender os nosos intereses», zanjó este lunes la líder nacionalista para reclamar la convocatoria «inmediata» del pleno, que enumeró además varios datos económicos negativos para la comunidad, como la inflación y el «fiasco» de los fondos europeos, o el «colapso» de la atención primaria.

Sobre esta demanda, Pedro Puy respondió que Pontón «demostra ter demasiadas presas por un debate» al que los populares no tienen «ningún temor», pero que se celebrará «cando corresponda», si bien descartó avanzar una fecha que, previsiblemente, se planteará después de las municipales de mayo. Cree que la portavoz nacional del Bloque «xoga a chamar a atención» en la «desputa polo liderado da oposición», aprovechando las divisiones en el grupo parlamentario del PSdeG y el debate interno abierto sobre quién encabezará la candidatura socialista en las autonómicas.

Además, considera redundante un debate de este tipo antes de que se cumpla el año del pleno de investidura, cuando «xa se falan de todos os problemas do país» y el aspirante presenta su plan de Gobierno.