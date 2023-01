El PP insta a Sánchez a cumplir con sus «compromisos con Galicia»

Xoán Rey | EFE

La diputada popular en el Congreso Marta González aseguró este miércoles, en la sede del PPdeG, que la petición de su partido a los Reyes Magos es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haga «propósito de autoenmenda» y cumpla los «compromisos adquiridos e reiteradamente esquecidos» con Galicia.

La representante del PP en la Cámara Baja puso el foco en asuntos pendientes y «fundamentais» como la reconstrucción del viaducto de la A-6, el traspaso de las competencias de gestión del dominio público marítimo-terrestre, la ampliación de las plazas mir para médicos de familia o la creación de la especialidad de Urgencias y Emergencias, entre otras cuestiones.

«Aínda que nin Galicia é un xoguete nin Sánchez ven de Oriente, consideramos que os galegos e as galegas portámonos ben no 2022», argumentó, por lo que considera que Sánchez debe cumplir con esos compromisos. Remarcó, además, que los populares no piden «nada mái e nada menos que outras comunidades, senón só o que é xusto para Galicia».

A su vez, González también ha emplazado a los otros partidos con representación en Galicia, BNG y PSdeG, a que en este 2023 «abandonen dunha vez a súa sumisión ao sanchismo e defendan os intereses de Galicia, tal e como os galegos e as galegas merecen». En todo caso, la diputada aseguró que este será «o ano do cambio en España» de la mano de Alberto Núñez Feijoo.