El Gobierno crea un abono similar al ferroviario para los autobuses de competencia estatal

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha creado un título multiviaje gratuito para utilizar en cada uno de los orígenes y destinos de todas las concesiones de servicio público de transporte regular que sean de competencia estatal (fundamentalmente, recorridos interautonómicos). Este abono, similar al que está en marcha en el ferrocarril, tendrá validez durante todo el año 2023, aunque se estructura en tres períodos: Entre el 1 de febrero y el 30 de abril; entre el 1 de mayo y el 31 de agosto; y entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2023.

Los usuarios que quieran adquirir estos títulos multiviaje los podrán obtener con antelación a la fecha de inicio de validez y durante todo el período de vigencia, a través de los canales habituales de comercialización de cada una de las empresas concesionarias, que facilitarán al usuario un código único para ese título multiviaje del trayecto recurrente. Para realizar el viaje, el usuario deberá obtener un billete que estará asociado al abono. La empresa concesionaria no podrá cargar gastos de gestión en la emisión de los títulos multiviaje ni en la venta de billetes asociados a los títulos multiviaje, asegura el ministerio en un comunicado.

El abono será personal e intransferible y para cada período de validez solo se permitirá la adquisición de un único título multiviaje por persona y origen y destino. Además, no se podrá hacer más de un viaje de ida y vuelta por día, salvo que previamente se haya procedido a su cancelación. Asimismo, el usuario no podrá adquirir billetes para viajes consecutivos si no ha transcurrido, entre uno y otro viaje, al menos el triple del tiempo de la duración del viaje de ida.

Si el usuario no cancela un viaje formalizado y no realizado con una antelación mínima a 24 horas se considerará uso inadecuado, así como la utilización de un billete por una persona distinta a la titular del título multiviaje.

Así, se procederá a la retirada del título multiviaje e incautación de la fianza a los viajeros con uso inadecuado cuando se haya detectado por tres veces estas prácticas, como ya sucede con los abonos ferroviarios. Previamente, se advertirá al usuario con un mensaje al teléfono móvil o al correo electrónico registrado. Si esto sucediese, no se expedirá un nuevo título a estos viajeros para ningún origen-destino del mismo contrato hasta la finalización de su plazo de vigencia.

Las fianzas tienen una configuración muy diferente a las de los abonos ferroviarios. Se depositarán 20 euros de fianza en trayectos con precio del billete hasta 5 euros; 35 euros para billetes entre 5 y 13,00 euros; 50 euros para billetes entre 13,01 y 25 euros; y 65 euros para billetes con un precio superior a 25 euros. Este depósito se devolverá siempre que se realicen 12 viajes o más en el primer trimestre de aplicación y 16 viajes o más al cuatrimestre entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre.

Las fianzas pagadas con tarjeta de crédito se devolverán de forma automática por la empresa concesionaria, sin solicitud previa por parte del usuario, a la tarjeta de crédito con la que se obtuvo el título multiviaje. Esta devolución se realizará al finalizar el período de vigencia y en el plazo máximo de un mes. Para los títulos obtenidos con pago en metálico, la devolución deberá ser solicitada por el usuario a la empresa concesionaria, en un plazo no superior a dos meses desde la finalización del plazo de vigencia del título multiviaje.