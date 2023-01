El PSdeG denuncia que la Xunta ejecutó menos del 10 % de los fondos para vivienda en el 2022

El portavoz del PSdeG en el Parlamento gallego, Luís Álvarez, ha denunciado hoy lunes que la Xunta ha invertido menos del 10 % de los fondos disponibles para políticas de vivienda en el 2022, un dato que enmarcó en una gestión deficiente del presupuesto del año pasado.

Álvarez calificó de «insuficiente» el trabajo del Gobierno gallego en materia social, y añadió que se mantiene así una «tendencia histórica», que no ha cambiado con la llegada a la presidencia de Alfonso Rueda, y que consiste en anunciar «grandes orzamentos» en esa materia para después «non executalos».

Entre otros datos, el parlamentario socialista esgrimió que la ejecución de los fondos para fomento del empleo fue del 19 %, mientras que los de servicios sociales comunitarios -que incluyen las residencias de mayores- alcanzaron un 29 %. El presupuesto conjunto para protección social se quedó en una ejecución del 55 %.

Álvarez consideró incluso más problemáticos los datos en materia de vivienda, ya que la ejecución fue de un «sangrante» 9,2 %. Una cifra que consideró incompatible con las dificultades que tiene la población, especialmente los jóvenes, para conseguir un alquiler que les permita iniciar su proyecto vital en Galicia «en condicións dignas».

También recordó que la Xunta tiene competencias en vivienda, y se preguntó cómo es posible que el nivel de gasto sea tan reducido cuando Galicia es la comunidad con «menor promoción pública de vivenda» y que presta «menos axudas ao alugueiro para a xente moza».

El portavoz del PSdeG se refirió además al discurso de fin de año de Alfonso Rueda, y lamentó que no reconociese los problemas existentes en el sistema sanitario, la educación o las residencias de mayores. Los populares, añadió, están solo pendiente de «confrontar co Goberno do Estado» y desviar hacia él los problemas de Galicia.

Acerca de los objetivos para el 2023, Álvarez afirmó que es preciso ampliar la dotación de personal sanitario y mejorar las condiciones en las residencias de mayores y centros de día. También planteó impulsar un «máis necesario que nunca» plan autonómico de lucha contra la pobreza. Su partido, añadió, vigilará además la evolución de los sectores industrial y eólico, y también del transporte y el sector primario. Los socialistas, añadió, seguirán siendo muy exigentes en materia de ejecución presupuestaria y harán desde el Parlamento gallego una «defensa dos intereses de Galicia dende a normalidade».