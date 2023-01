El PPdeG lanza dos exigencia al Gobierno: ampliar la bajada del IVA y distribuir los fondos Next Generation

El viceportavoz del grupo popular en el Parlamento, Alberto Pazos. Lavandeira jr | EFE

El viceportavoz del PPdeG, Alberto Pazos, ha planteado dos exigencias al Gobierno central en este primer lunes del 2023: la rebaja del IVA de la carne, el pescado y las conservas, y que se concrete la distribución de los fondos Next Generation.

Pazos recordó que la bajada del IVA de los alimentos ya fue propuesta «hai meses» por su partido, y lamentó que el Ejecutivo primero la recibió con «duras críticas», y ahora la ha aplicado tarde y de forma incompleta, dejando fuera productos de «primeira necesidade», como la carne, el pescado y las conservas. El viceportavoz denunció que esa decisión es «discriminatoria» y pone en desventaja competitiva a Galicia, que tiene una importante producción en esos sectores. Además, lamentó que la bajada del IVA haya ido acompañada del fin de las ayudas al combustible, obligando a las familias a «elixir entre encher a nevera ou o depósito, a elixir entre comer ou traballar».

En cuanto a lo fondos Next Generation, Pazos expresó la preocupación de su partido porque España, que no ha recuperado el nivel de riqueza anterior a la pandemia, «se permita retrasar» la ejecución de las ayudas. También recordó que «o único motivo do retraso» fue la decisión del Gobierno de «centralizar» la gestión de las ayudas, por lo que insistió en que si el Ejecutivo no es capaz de hacer esa labor, Galicia está dispuesta a asumirla como «xa manifestou o presidente [Alfonso] Rueda». El diputado popular señaló además que los fondos deben servir para impulsar «os mellores proxectos, sexa quen sexa quen os impulse e onde se instalen». Añadió que Galicia ha presentado proyectos que «merecen» esos fondos como los de Alcoa, Stellantis o Altri, pero siguen esperando, «sen unha explicación razoable do retraso». Están, dijo, en un «limbo de burocracia e indefinición que non debería continuar nin un día máis» y que vinculó con una posible falta de tiempo de la ministra de Industria, Reyes Maroto, que compagina ese cargo con la candidatura a la alcaldía de Madrid.

Pazos marcó además como objetivo del Gobierno gallego la mejora de los servicios públicos, y pidió al BNG y al PSdeG que «deixen de lado o partidismo» y cooperen para actuar de «forma coordinada ante os problemas reais».