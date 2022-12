Ana Pontón ve a Rueda «fora da realidade» y sumiso al PP de Madrid por su discurso de Año Nuevo

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en el Parlamento XOAN A. SOLER

El discurso de Alfonso Rueda es «escapista» y está «fora da realidade», dijo la portavoz del BNG, Ana Pontón, que consideró el mensaje del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, propio de quien «non ten proxecto nin confianza en Galicia».

Pontón afirmó que la sanidad «non precisa boas palabras de fin de ano, senón acabar cos recortes» del PP, que es «un perigo para a saúde dos e das galegas». Acusó al presidente de «agochar» el deterioro de los servicios públicos y reclamó que se refuercen los servicios sanitarios con la contratación de nuevos profesionales. «O que non di o señor Rueda no seu discurso e que hoxe temos listas de espera en atención primaria; non di que hai PACs sen persoal médico; non di que hai miles de nenos e de nenas sen pediatra asinado; non di que os médicos e as médicas fuxen das condicións de precariedade», reprochó.

Consideró además una «falta de respecto á intelixencia da xente moza» que el presidente anunciase mejora en la política de vivienda o empleo juvenil «despois de ter dinamitado a vivenda pública impedindo unha oferta con prezos que a mocidade poida pagar» y«despois de que máis de 200.000 mozos e mozas tivesen que coller as maletas ante falta de traballo».

La portavoz nacionalista señaló que, más allá de los discursos pesan los hechos, y el de Rueda es el gobierno del «pelotazo fiscal ós ricos, que se abraza ás eléctricas, e que persiste no deterioro dos servizos públicos». El Gobierno del PP, añadió, «arrastrou os pés nesta crise, non puxo ningunha medida para paliar a subida dos prezos, nin dos alugures, nin das hipotecas. Ao contrario, votou en contra das proposta que desde o BNG levamos ao Parlamento», recordó.

Pontón acusó a los populares de «gobernar para unha minoría» y «gobernar para as eléctricas», lo que «non é defender Galiza, nin é defender as PEMES, nin é defender ás persoa autónomas (...) nin é defender a clase traballadora e ás familias que o están pasando mal coa escaldada de prezos».

Lamentó además que Rueda no hiciese referencia a la lucha contra la violencia machista en su discurso «nuns días que están a ser especialmente negros para as mulleres».

A su juicio, el discurso del presidente le delata «submiso á estratexia que lle marca o PP de Madrid, incapaz de defender os intereses de Galiza ante o goberno do Estado, por iso non logrou financiamento para ningún proxecto estratéxico», y confirma a un Gobierno del PP «esgotado, sen proxecto de futuro (...), que persiste no deterioro da sanidade e dos servizos públicos, que goberna para unha minoría pero ignora o sufrimento da maioría ante a crise».