Benedicto XVI, el último papa que visitó Galicia

El papa Benedicto XVI en el interior de la Catedral de Santiago presenciando el movimiento del botafumeiro desde la puerta de la Azabachería a la puerta de las Platerías. XOÁN A. SOLER Benedicto XVI saluda a los presentes en la plaza del Obradoiro junto al arzobispo de Santiago, Julián Barrio. CARLOS FOLGOSO Llegada de Benedicto XVI al aeropuerto de Lavacolla. PACO RODRÍGUEZ Benedicto XVI fue recibido en Lavacolla por los Príncipes de Asturias, Felipe y Letizia. PACO RODRÍGUEZ Una multitud recibió al papa Benedicto XVI en su visita a Santiago. PACO RODRÍGUEZ El papa Benedicto XVI vestido de peregrino, una capa con la concha de vieira y la Cruz de Santiago, saluda a las personas congregadas en la plaza de la Quintata antes de cruzar la Puerta Santa de la Catedral de Santiago de Compostela. Lavandeira jr | Efe El papa Benedicto XVI saludando a unos niños en su visita a Santiago en el 2010. XOÁN A. SOLER Un grupo de monjas celebran la llegada de Benedicto XVI a la plaza del Obradoiro. PACO RODRÍGUEZ El papa Benedicto XVI fue recibido entre aplausos en la plaza del Obradoiro. PACO RODRÍGUEZ El papa Benedicto XVI en la plaza del Obradoiro antes de oficiar una misa multitudinaria. PACO RODRÍGUEZ Vista general de la misa que el papa Benedicto XVI ofició en la plaza del Obradoiro. PACO RODRÍGUEZ El papa Benedicto XVI durante la misa que ofició en la plaza del Obradoiro. PACO RODRÍGUEZ El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, y el papa Benedicto XVI durante la misa que Su Santidad ofició en la plaza del Obradoiro. PACO RODRÍGUEZ El papa Benedicto XVI y el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, durante la misa que ofició Su Santidad en la plaza del Obradoiro. PACO RODRÍGUEZ Benedicto XVI saluda a los asistentes a la misa en la plaza del Obradoiro. PACO RODRÍGUEZ El papa Benedicto XVI da la comunión al Príncipe de Asturias durante la misa celebrada en el 2010 en la plaza del Obradoiro. PACO RODRÍGUEZ Visita del papa Benedicto XVI a Santiago con motivo del Xacobeo 2010. XOÁN A. SOLER La visita de Benedicto XVI a Galicia despertó expectación entre la curia. PACO RODRÍGUEZ «Renovo o meu agarimo os amadísimos fillos de Galicia», dijo Benedicto XVI en la Catedral. XOÁN A. SOLER El Papa Benedicto XVI cumplió uno de sus anhelos: visitar la tumba del apóstol Santiago. XOÁN A. SOLER

Benedicto XVI fue el último papa que visitó Galicia. El viaje tuvo lugar el 6 de noviembre del 2010, el último Año Santo anterior al bienio jacobeo que concluyó este sábado. El papa alemán llegó a Santiago por la mañana como «peregrino entre os peregrinos», como él mismo proclamó en la Praza do Obradoiro al cumplir su viejo anhelo de visitar la tumba del Apóstol, y dejó una impronta de sencillez que impresionó a todos quienes le rodearon antes de continuar hacia Barcelona, donde durmió esa misma noche.

David Álvarez, actualmente párroco en A Illa de Arousa, vivió muy cerca la visita de Joseph Ratzinger como secretario personal de Salvador Domato, máximo responsable de una organización muy compleja que, recuerda, contrastaba con la sencillez, la humildad y el trato próximo del papa. «O papa dixo que viña como peregrino da fe e así foi», rememora Álvarez.

A quienes habían vivido las multitudinarias visitas anteriores de Juan Pablo II, en 1982 y 1989, la de Benedicto XVI pudiera parecerles, por comparación, más fría, no solo por lo desapacible de ese día otoñal (hubo el temor real de que el avión del Vaticano no pudiese aterrizar en Lavacolla debido a la densa niebla), pero David Álvarez asegura que no fue así, precisamente por la sencillez que Ratzinger transmitía, al tiempo que alude a las fuertes medidas de seguridad exigidas en torno al pontífice.

«Renovo o meu agarimo aos amadísimos fillos de Galicia, Cataluña e os demáis pobos de España», dijo Benedicto XVI en la Catedral. Joseph Ratzinger dejó Santiago para el final de su recorrido por los grandes centros de la cristiandad. Empezó por Lourdes en el 2008, coincidiendo con el 150 aniversario de las apariciones de la Virgen, y después pasó por Jerusalén y Fátima. Su deseada visita al sepulcro del apóstol Santiago coincidió con la conmemoración del 119 año santo.

Su paseo fue un relámpago de apenas doce horas, en las que presidió una macroeucarístía tan esperada que algunos fieles hicieron cola ese tiempo y más para seguirla en directo. Ratzinger almorzó además con un centenar de cardenales y obispos, que degustaron un menú de productos típicos gallegos preparados al modo tradicional, y mantuvo cuatro reuniones privadas con seis personalidades. El primero, con los reyes Felipe VI y Letizia, por entonces príncipes de Asturias. Tras el encuentro «cordial y afectuoso», el monarca resaltó el «afecto» del pontífice hacia España.

Benedicto XVI fue recibido en Lavacolla por los Príncipes de Asturias, Felipe y Letizia. PACO RODRÍGUEZ

También se vio con el entonces vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido en el 2019, y con el nuncio apostólico Renzo Fratini. Además, se entrevistó con el expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y estrechó la mano de Mariano Rajoy poco antes de volver al aeropuerto de Lavacolla.

En su visita, la tercera de un papa a Santiago después de las dos de Juan Pablo II, de quien fue mano derecha como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, . Una Europa, afirmó, que «ha de abrirse a Dios».