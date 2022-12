Obras públicas, beneficencia y cultura: las diputaciones cumplen 200 años

VÍTOR MEJUTO

Las diputaciones son hijas del liberalismo y de la Constitución de Cádiz. Empezaron a funcionar en el año 1822, por lo que estamos en pleno bicentenario de las instituciones provinciales. La de Ourense lo celebró con un amplio programa de actividades, con jornadas de debate y exposiciones, que culminó esta semana con un encuentro digital organizado por La Voz de Galicia y dirigido por la periodista María Meizoso.

Además del presidente de la Diputación ourensana, José Manuel Baltar, intervino Eduardo Cebreiros, profesor de Historia del Derecho en la Universidade de A Coruña. El experto explicó que el germen de la división territorial del Estado en provincias lo fijó la Constitución de Cádiz de 1812, aunque empezó a funcionar de forma efectiva a partir de un decreto firmado en el año 1822. Cabe destacar, no obstante, que la delimitación definitiva de las provincias gallegas llegó con Javier de Burgos en el año 1833, momento en el que desapareció la del Bierzo, en la que inicialmente estaba integrada la comarca de Valdeorras.

Inicialmente, las diputaciones no tenían casi presupuesto y funcionaban en espacios cedidos por los ayuntamientos. Según explicó Eduardo Cebreiros, además de las dificultades económicas iniciales, estas instituciones nacieron en un contexto complejo. «Os facciosos e o absolutismo estaban moi presentes», dijo el profesor, que concluyó que «foron tempos moi duros pero tamén interesantes para traballar».

Sea como sea, las diputaciones sobrevivieron y se han consolidado en la arquitectura institucional del Estado. «Víanse como algo fundamental para achegar o goberno aos cidadáns», explicó Cebreiros, que recordó que, hasta entonces, la dirección política de Ourense estaba asentada en A Coruña. Y, en aquella época, «iso era lonxe non, o seguinte», sentenció el profesor.

Así pues, las diputaciones echaron a andar y el profesor destacó el papel fundamental que históricamente han tenido estas instituciones en varios ámbitos. Uno de ellos es el de las obras públicas. La construcción de la carretera a Madrid, que curiosamente pasa justo por delante de la sede actual de la Diputación ourensana, fue una de sus primeras preocupaciones. También lo fue el ferrocarril, que llegó a Ourense en 1851 gracias, entre otras cosas, a la colaboración de la institución provincial. El profesor citó incluso la existencia de documentación sobre un intento fallido de comunicar la provincia con el norte de Portugal mediante una vía estrecha.

Otro de los ámbitos destacados de actuación de las diputaciones es la beneficencia. Así, la de Ourense tuvo un papel fundamental en la construcción de hospitales, como el que estaba en As Lagoas (donde ahora el campus) o como el Santa María Nai, hoy integrado en el CHUO. También destaca la apuesta por la «instrucción pública». Según explicó el profesor, los datos de analfabetismo a mediados del siglo XIX eran preocupantes. «Era un dos grandes problemas da provincia», dijo Cebreiros, que puso como ejemplo el partido judicial de Bande, que «tiña 15.000 habitantes e só seis mulleres e nenas que souberan escribir». En ese contexto, la Diputación puso en marcha lo que hoy es el instituto Otero Pedrayo. Cabría añadir también el apoyo y patrocinio que la institución provincial ha dado a lo largo de su historia a iniciativas culturales o a artistas como Parada Justel, la Coral de Ruada, la Real Banda de Gaitas y, hoy en día, también con premios literarios o con la organización del festival internacional de cine.

Eduardo Cebreiros terminó destacando la vigencia de las diputaciones en la actualidad. Recordó que han resistido numerosos intentos por hacerlas desaparecer. Pero «o feito é que aí seguen e seguen por algo», sentenció el profesor.

Ourense celebrará el Día da Provincia el 26 de mayo para conmemorar la creación del ente

Tras la celebración de su bicentenario en este año 2022, la Diputación ourensana mantendrá la conmemoración de su constitución cada día 26 de mayo. Así lo anunció el presidente, José Manuel Baltar, aprovechando la celebración de unas jornadas técnicas sobre el bicentenario de las instituciones provinciales. Y es que fue en esa fecha de 1822 cuando el entonces jefe político de la provincia, Pedro Boado Sánchez, puso en marcha las elecciones para nombrar a los siete diputados provinciales que en aquel entonces correspondían a Ourense.

Es posible, no obstante, que en el 2023 el acto conmemorativo no se celebre exactamente el 26 de mayo, porque solo dos días después, el 28, están convocadas las elecciones municipales. José Manuel Baltar explicó que, dadas las circunstancias, podría ser oportuno celebrarlo en otro momento, aunque garantizó que, en todo caso, habrá una conmemoración anual del aniversario de la Diputación ourensana.

Según aseguró, el papel de la institución provincial ha sido fundamental hasta ahora y también lo seguirá siendo en el futuro. En este sentido, Baltar dijo que su prioridad seguirá siendo que la entidad funcione como una «consultora» para los pequeños ayuntamientos, «con poucos recursos económicos e humanos». Pero, además, su gobierno seguirá impulsando proyectos singulares, un ámbito en el que destacó la conversión en un balneario de lujo de la sede central de la Diputación en la calle Progreso de la capital ourensana. «Vai ser un motor non só da cidade, senón da provincia», aseguró el presidente de la institución provincial.

Baltar hará una propuesta formal para la elección directa de los diputados provinciales

El presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, que intervino por videoconferencia en el encuentro digital organizado por La Voz de Galicia sobre el bicentenario, destacó la vigencia de estas instituciones en la actualidad. Recordó, no obstante, que la división territorial en provincias tiene sus antecedentes en el Imperio romano, «que disto sabía bastante», remachó.

Baltar habló sobre el papel clave de las diputaciones en la configuración del actual sistema autonómico, pero lamentó la «falta de lexitimidade democrática» que implica la elección indirecta de los diputados provinciales, que depende de lo que los ciudadanos votan en las municipales. El presidente ourensano quiere que, además de la urna para votar a los representantes en los ayuntamientos, haya otra para configurar la institución provincial. Eso ya ocurre con los cabildos insulares, con las diputaciones forales vascas y «en case todos os países da Unión Europea», remarcó Baltar.

El presidente hizo hincapié en este asunto en varias de sus intervenciones. Según dijo, serviría para acercar las instituciones a los ciudadanos y «xogar coas cartas boca arriba». Baltar avanzó que está preparando una propuesta formal para reclamar la elección directa de los diputados provinciales. Será «un texto sobre o que traballar» y hablará también sobre las incompatibilidades de los miembros de estas corporaciones. Actualmente, recordó, está permitido que un alcalde sea también el presidente provincial, algo con lo que él, que es concejal en Esgos, no está de acuerdo. «Unha Deputación esixe as 24 horas do día e os sete días da semana», sentenció Baltar.

Un papel «clave»

El presidente de la institución ourensana destacó, en esta línea, que su partido, el PP, es el único que presenta un programa y un candidato a la presidencia de la Diputación. «Debería esixírselles ás formacións políticas que compiten electoralmente que pensen en clave de provincia, porque as provincias non son só circunscricións electorais; teñen autonomía para a xestión dos seus respectivos intereses e teñen un goberno de seu», indicó José Manuel Baltar, que aprovechó para reivindicar el papel «clave» de las diputaciones en la arquitectura institucional del Estado.

Si la Diputación de Ourense no existiese, se produciría un «crac administrativo», dijo el presidente, que destacó la función de cooperar con los pequeños ayuntamientos. Puso como ejemplo una reunión en Badajoz a la que asistieron sus homólogos de toda España y en la que intervino el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Este, según Baltar, dijo que «cando un veciño ten un problema, chama ao alcalde, pero cando un alcalde ten un problema chama ao presidente da deputación».

El presidente de la institución provincial ourensana añadió: «Aínda que non sexa da nosa competencia, calquera problema que ten un veciño é da nosa incumbencia».